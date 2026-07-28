La expedición riojana regresa de Chad con el compromiso de seguir impulsando la Academia Khary - COLIBRÍ

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La expedición riojana impulsada por Café Moderno, Estrella Damm y la Fundación Ramón Grosso regresa de Chad con el compromiso de seguir impulsando la Academia Khary, culminando una semana de convivencia en Yamena marcada por el reencuentro de cuatro niñas con sus familias y por el firme propósito de seguir apoyando un proyecto que transforma la vida de cientos de menores.

El reencuentro de Grace de Deu, Anne Marie, Achta y Cecilia con sus familias, después de varios meses estudiando en España gracias al trabajo de la Fundación Ramón Grosso, resumió mejor que cualquier discurso el sentido de la expedición solidaria.

Un viaje que ha permitido conocer de cerca la Academia Khary, el proyecto educativo que la entidad desarrolla desde 2016 en Yamena, la capital de Chad, y comprobar cómo la solidaridad puede cambiar el futuro de toda una comunidad.

Durante una semana, la delegación riojana ha convivido con alumnos, profesores y familias, compartiendo el día a día de un centro que hoy escolariza a cerca de 200 niños y niñas y que, durante los meses de verano, se transforma en un campamento donde cientos de menores reciben cada día un desayuno y una comida.

Los expedicionarios han recorrido las seis aulas, el comedor, la cocina y los tres pozos de agua que forman parte de la Academia Khary, además de conocer las necesidades actuales del proyecto para seguir impulsando nuevas iniciativas junto a la Fundación Ramón Grosso.

Además de la experiencia vivida sobre el terreno, el grupo ha entregado el material escolar, sanitario (vendas, gasas, tiritas...) y la ropa recogidos durante los últimos meses gracias a la colaboración de distintas entidades riojanas, entre ellas Cruz Roja La Rioja, Santos Ochoa y la Fundación HEFAME.

Una ayuda que contribuirá a reforzar la labor educativa y social que la fundación desarrolla en el país africano.

La expedición nació como el proyecto solidario del 110 aniversario del Café Moderno y, con el paso de los meses, consiguió implicar a decenas de entidades y a cientos de riojanos.

La Fiesta de la Cerveza organizada junto a Estrella Damm permitió recaudar fondos que posteriormente fueron igualados por el propio Café Moderno, a los que se sumaron las aportaciones del Ayuntamiento de Logroño y el compromiso de colaboración del Gobierno de La Rioja.

"Han vuelto muy contentos y con la sensación de haber recibido mucho más de lo que han dado. Este viaje no ha terminado, continuaremos el proyecto que con tanta ilusión empezamos y que tantas alegrías nos está dando", ha afirmado Mariano Moracia, propietario del Café Moderno.

UNA SEMANA PARA MIRAR EL MUNDO DE OTRA MANERA.

Más allá de las cifras, el viaje ha servido para poner rostro a una realidad muy distinta a la cotidiana.

Compartir las comidas con los niños, recorrer las aulas, conversar con las familias y comprobar el trabajo que realiza la Fundación Ramón Grosso en Yamena ha permitido a la expedición conocer el verdadero alcance de un proyecto que va mucho más allá de la educación y que se ha convertido en un punto de apoyo para cientos de personas.

La Academia Khary comenzó a construirse en 2016 y cuenta actualmente con seis aulas, comedor, cocina, tres pozos de agua y un cerramiento perimetral.

Durante el curso ofrece educación a cerca de 200 menores y, cada verano, abre sus puertas para que cientos de niños y niñas puedan disfrutar de un desayuno y una comida diaria, convirtiéndose en un espacio de referencia para toda la comunidad.

El viaje ha tenido además un inesperado altavoz internacional. Georgina Rodríguez, colaboradora de la Fundación Ramón Grosso, compartió durante esos días en sus stories de Instagram una publicación sobre la expedición.

La modelo e influencer, que colabora con la fundación haciendo posible que los niños que participan en los campamentos de verano puedan disfrutar cada día de un desayuno y una comida, llevó la iniciativa a sus más de 76 millones de seguidores.

La publicación alcanzó cerca de tres millones de personas en apenas unas horas, contribuyendo a dar visibilidad internacional a la labor que la Fundación Ramón Grosso desarrolla desde hace casi una década en Chad.