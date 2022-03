Experta cine UNIR destaca que los Oscars apuestan por cintas "más aperturistas que denotan la sociedad que tenemos"

Apuesta por 'El poder del perro' como largometraje ganador porque "concentra todas las características de una buena película"

La profesora de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) e investigadora experta en cine, Lucía Tello, ha destacado que en los últimos años en los Oscars se está apostando por "películas más aperturistas que denota la sociedad en la que estamos". "Antes era un espacio copado por historias similares entre sí, pero ahora se aboga por protagonistas diferentes, con valores distintos e incluso a nivel etnia o de religión, con gran variedad que enriquece la industria".

En una entrevista a Europa Press, la también coordinadora académica del Grado de Comunicación de la universidad on line ha destacado que se han selecciones "buenas películas" que "van en contra de la norma", que "es algo que empezó hace relativamente poco con 'Green Book' o 'Parásitos', sin olvidar que el año pasado ganó 'Nomaland', que estuvo realizada por una norteamericana de origen asiático, protagonizada por una mujer, y que tenía un tono diferente".

De hecho, este año "ocurre, por ejemplo, con 'Coda', que de los cuatro protagonistas, tres son sordomudos", así como con 'No mires arriba' que "lleva la crítica a la sociedad hasta puntos insospechados" o 'El poder del perro' con "esa masculinidad tóxica". Por ello, ha resaltado que "me gusta mucho que haya una gran variedad y que haya incursiones de directores que no son norteamericanos, como con 'Belfast' de Kenneth Branagh o 'Drive my car' de Ryûsuke Hamaguchi".

Tello, a continuación, ha analizado varias de las categorías de las películas nominadas a la 94ª edición de los premios Óscar, que se entregan este domingo, 27 de marzo, (madrugada del lunes en España).

APUESTA POR 'EL PODER DEL PERRO'

En el caso, del premio a 'Mejor Película', a la que optan 'Belfast'; 'CODA';'No mires arriba'; 'Drive My Car'; 'Dune'; 'El método Williams'; 'Licorice Pizza'; 'El poder del perro'; 'West Side Story'; 'El callejón de las almas perdidas', cree que el premio puede recaer en 'El poder del perro', ya que "concentra todas las características de una buena película, que, en este caso, regenera el género western que siempre tiene tirón en la pantalla, y luego tiene una calidad excepcional, así como la historia es buena, y está dirigida impecablemente, sin olvidar que a nivel fílmico es sublime".

En caso de que no ganase la película dirigida por Jane Campion, cree que debía ser el premio para 'Belfast' que "es una propuesta personal, pero está muy bien hecha".

Sobre las posibilidades a que el 'remake' de Steven Spielberg de 'West Side Story' logre el premio a la mejor película, emulando el galardón que obtuvo la película original en 1961, Tello ha señalado que "admiro mucho a Spielberg, me encanta West Side Story, porque es una historia universal, y lo que ha hecho él es actualizarla, llevarla a cotas muy altas, pero no creo que no vaya a ser sorpresa, porque hay películas contricantes muy buenas, y Spielberg no necesita de la publicidad que puede implicar un Oscar".

Sobre el premio a 'Mejor Director', en el que compiten Kenneth Branagh; Ryûsuke Hamaguchi; Paul Thomas Anderson; Jane Campion; y Steven Spielberg, ha indicado que espera que el galardón sea para Campion "aunque tiene uno a mejor guión - por 'El piano'-", y eso le generaba alguna duda, si bien también cree que podía recaer en "Paul Thomas Anderson porque ha ganado en Cannes y Venecia, y es algo que tienen pendiente, aunque creo que debe ser para Jane Campion".

No ha obviado la coordinadora académica del Grado de Comunicación de UNIR la presencia en la gala de nominados españoles. En el caso de Penélope Cruz, que compite por 'Madres Paralelas', al premio a 'Mejor actriz', junto a Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye'; Olivia Colman por 'La hija oscura'; Nicole Kidman por 'Being the Ricardos'; Kristen Stewart por 'Spencer', ha indicado que "hay un problema porque de cinco nominadas, tres - incluida Cruz- ya tienen un Oscar, pero es que están todas magníficas, y aunque me gustaría que se lo llevase Penélope Cruz, en este galardón pueden hacer un premio de justicia con Jessica Chastain".

Sobre Javier Bardem, que está nominado a 'Mejor Actor' por 'Being the Ricardos', junto Benedict Cumberbatch por 'El poder del perro'; Andrew Garfield por 'Tick, Tick, Boom'; Will Smith por 'El método Williams'; Denzel Washington por 'La tragedia de Macbeth', la experta en cine de UNIR cree que "de todos ellos, el que mejor lo hace es Javier Bardem, porque es un papel con exceso de energía", aunque creo que será para Will Smith "porque se lo deben, pero también está muy bien en la película". No ha obviado, el "impresionante papel" que hace Cumberbatch, que también podría hacer que la estatuilla se fuera a su lado.

También cuenta con posibilidades Alberto Iglesias - que ya optado con la de este año en cuatro ocasiones- este caso por la banda sonora de 'Madres Paralelas'. "Tengo el convencimiento de que se lo va a llevar por la gran banda sonora que hace, que incluso es mejor que la del 'Poder del perro' que es también muy buena", ha concluido.

En la gala de Hollywood habrá otro español que intentará hacerse con la estatuilla como es Alberto Mielgo, director del cortometraje 'El limpiaparabrisas', nominado en la categoría de cortos de animación.