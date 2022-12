Experta en nutrición de UNIR ofrece una serie de consejos para una alimentación sana y económica en Navidad

LOGROÑO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora del Máster en Nutrición, Obesidad y Técnicas Culinarias de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), María del Carmen González Vázquez, en una entrevista a Europa Press ha ofrecido una serie de consejos para una alimentación sana y económica en estas fiestas navideñas.

González Vázquez ha incidido en la importancia, en las fechas previas, de "aprovechar las ofertas las semanas de antes, pensándolo en octubre y noviembre, en lo relativo a las carnes y pescados que congelan muy bien".

Si no hemos sido previsores, ha recomendado carnes y pescados que "son más del día a día pero dándoles una vuelta a la hora de su elaboración, haciendo recetas más complejas o con salsas que le den un punto festivo".

Sobre la congelación, la directora del Máster de UNIR ha afirmado que "la mayoría de los alimentos congelan muy bien, salvo las frutas o determinadas verduras que tienen mucha agua y, al descongelaras consistencia no es la misma, pero alimentos más proteicos como las carnes, los pescados o legumbres congelan perfectamente". "A nivel nutricional no hay ningún problema pero si las descongelas y no tienen la textura que a ti te gusta es otra cosa diferente", ha añadido.

Ha indicado que por calidad precio se puede optar por "unos lomos de bacalao o el salmón, que aunque ha subido algo es una buena opción se puede tomar de manera especial", mientras que en las carnes ha apuntado que se ha producido un aumento en las que más demandan tienen como son "el solomillo de ternera, el entrecot, o el lomo alto y bajo".

La directora del Máster en Nutrición, Obesidad y Técnicas Culinarias de UNIR si tuviera que hacer un menú "aprovecharía por hacer uso de alimentos de uso más infrecuentes, como las carnes procesadas, empezando por unos embutidos más ricos que los hay económicos, y luego una crema de setas o champiñones, para tomar después un lomo de cerdo asado o una merluza en salsa".

De postre, la piña es buena opción, aunque ha subido "bastante", por lo que un flan de leche condensada es una de las cosas a barajar, si bien ha matizado que "nutricionalmente no es lo más recomendable, pero un día es un día", lo mismo que ha señalado pasa con los dulce navideños que "la gran mayoría tienen grasa potente".

Sobre el alcohol, "lo mejor es cero", pero "el vino tiene mejor perfil, ya que cuenta con antioxidantes y polifenoles", frente a las bebidas espirituosas que "hay que evitar", porque contiene "calorías vacías que no nos aportan nada y engordan".