Expertos analizan este jueves en UNIR el impacto de la inteligencia artificial en la investigación universitaria

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) reunirá este próximo jueves, 17 de septiembre, en el seminario online 'La inteligencia artificial en la investigación universitaria' a destacados expertos para analizar cómo esta tecnología está transformando la generación de conocimiento científico.

El encuentro abordará el impacto de la IA en todas las fases del proceso investigador, desde la búsqueda y el análisis de información hasta la publicación y transferencia de resultados, así como los retos y oportunidades que plantea para las universidades en un momento clave para el futuro de la investigación y la innovación.

La sesión forma parte del ciclo 'Buenas prácticas de la universidad española en la implementación de la IA generativa', impulsado por UNIR para promover el análisis de los retos estratégicos que la inteligencia artificial plantea a la educación superior.

El ciclo está dirigido por José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades del Gobierno de España (2018-2024), junto con Rafael Puyol, presidente de UNIR, y Rubén González, vicerrector de Organización y Planificación Académica en UNIR.

El encuentro contará con la participación de:

Mateo Valero, fundador y director del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), referente europeo en computación de alto rendimiento y una de las personalidades más influyentes en el desarrollo de infraestructuras científicas avanzadas.

José Luis Aznarte Mellado, catedrático del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED y director de la División de Enseñanzas e Instituciones de ANECA, especialista en aplicaciones de la IA en ámbitos como la salud pública, el tráfico o la calidad del aire.

Enrique Herrera-Viedma, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada y catedrático de Inteligencia Artificial, investigador de referencia internacional en sistemas inteligentes y transferencia del conocimiento.

Durante el debate se analizarán tanto las oportunidades que ofrece la IA para fortalecer la investigación universitaria como cuestiones clave relacionadas con la ética, la transparencia algorítmica, la protección de datos, la propiedad intelectual, la reproducibilidad científica y la integridad académica.

Con esta iniciativa, UNIR refuerza su compromiso con la reflexión y el impulso de los procesos de innovación que están configurando el futuro de la universidad y la investigación, consolidándose como un espacio de encuentro para el análisis de los grandes retos que afectan al sistema universitario y a la generación de conocimiento de impacto social.

La sesión puede seguirse online, previa inscripción, a través del siguiente enlace:

https://www.unir.net/evento/seminarios/inteligencia-artificial-investigacion-universitaria/