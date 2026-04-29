Expertos destacan "la solidez y fortaleza de la economía riojana" a pesar de las incertidumbres; "No todo es Trump" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

A cierre de 2025, diferentes expertos economistas han destacado "la solidez y fortaleza de la economía riojana" debido, en buena parte, a la diversificación porque "si bien hay factores, como el sector agrario que ha decrecido, hay otros, como la construcción y servicios que han crecido prácticamente el doble que otras economías".

Ésta es una de las principales conclusiones del número 11 de la Revista Economía Riojana que se ha presentado este miércoles en el Centro Ibercaja La Rioja. En el acto, el profesor de la UR, Eduardo Rodríguez Osés, ha puesto en valor la situación regional al destacar que hay determinados indicadores "que nos marcan esos valores adelantados".

Sí que ha destacado la "elevación posiblemente de los tipos de interés" a lo largo de los próximos meses "y que afectará a nuestra economía" pero a ello también hay que tener en cuenta que contamos "con unos datos de afiliación récord en la seguridad social y que la valoración general es bastante sensata".

En este sentido, detalla también que la inflación en La Rioja "ha sido inferior a la nacional y se comporta como la media de la Unión Europea y esto es un síntoma, en este caso, de fortaleza de nuestra economía".

SOCIEDAD CADA VEZ "MÁS COMPLEJA" Y EL ACCESO A LA VIVIENDA

Pero ¿en qué se traducen estos datos para el ciudadano de 'a pie'?. En este punto, Rodríguez Osés ha dejado claro "que cada vez tenemos una sociedad mucho más compleja que estamos viendo, por ejemplo, con los procesos de regularización en el que no solo es importante la parte de los papeles, sino que la sociedad va a tener que afrontar a partir de ahora determinados retos importantes como es la vivienda para todas estas capas de la población".

Desde el punto de vista de ese ciudadano medio con rentas bajas, "la inflación va siendo imparable". En la revista, explica, se pone de relieve que hemos perdido prácticamente un 23 por ciento de capacidad adquisitiva en estos últimos cinco años y además ese proceso está bastante desajustado a nivel de toda la Unión Europea. "Yo me atrevo a decir, incluso, a nivel mundial, porque si bien la Unión Europea tiene un objetivo del 2%, este año pues estamos ya prácticamente en el 3% y probablemente lo cerraremos con tasas bastante más altas".

PREVISIÓN A FUTURO

Por su parte, y con respecto a la previsión a futuro, Rodríguez Osés ha destacado que a pesar de la incertidumbre y la inestabilidad que existe, "la propia estructura y la diversidad de sectores que tiene, nos apuntan a que estemos prácticamente en los mismos valores". Se tendría que producir una elevación de los tipos de interés enorme "para que se paralizara buena parte de la actividad".

Así las cosas, el experto recuerda que nos encontramos en torno a un 62 por ciento de las exportaciones riojanas a la zona euro "y tenemos un margen de crecimiento enormemente importante tanto con el continente americano como en el resto del mundo".

En algunos de los sectores que consideran que están "más tocados", prosigue, "van siendo un escaparate de referencia con esa exportación hasta más de 140 países del mundo en el que buena parte de las actividades tienen que seguir el camino de la internacionalización de la mano de la innovación".

Por su parte, el director territorial de Ibercaja, José Ángel Pérez, ha recordado que la revista está impulsada de forma conjunta con el Gobierno de La Rioja, el Colegio de Economistas y la Universidad de La Rioja.

EL PETRÓLEO

En su intervención sí que ha destacado que la incertidumbre actual "supondrá que previsiblemente se encarezcan los productos del petróleo, también haya una subida de precios, una inflación, algo que podrá subir los tipos de interés y que afectará a las familias riojanas", por ejemplo, "a la hora de acceder a la vivienda. "Si suben los tipos, pues mucha gente, a lo mejor, no decide comprar vivienda en este momento".

El jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, Santiago Martínez Morando, ha puesto enfásis también en la subida de precios del petróleo. "Hay que vigilar la guerra porque si se extiende, podemos ir a escenarios de carestía de petróleo con subidas de precios mucho más agresivas que afecten a toda la cadena de producción y consumo y hagan que sea más severo el impacto en el crecimiento económico de España o de La Rioja".

"NO TODO ES TRUMP"

El decano del Colegio de Economistas de La Rioja, Ernesto Gómez Tarragona, ha querido dejar claro que al hablar de economía "no todo es Trump. Aunque así lo pareza".

"La revista Economía Riojana lo que busca es decir lo contrario. Lo que nos interesa es la tendencia, hacer un análisis sosegado y pausado y ver hacia dónde camina La Rioja, hacia dónde se dirige para poder tomar las mejores medidas para seguir creciendo".

Ha hecho referencia a los datos del INE que anunciaba el IPC adelantado de abril, que nos sitúa dos décimas por debajo del IPC de marzo lo que es "un buen dato". Por lo tanto, indica, "no todo es Trump, Ormúz e Irán, las cosas no van mal".

Destaca también a nivel regional "que el crecimiento de nuestra economía en 2025 ha sido ligeramente más alto que en el conjunto de España y destaca el comportamiento de Servicios y Construcción mientras que nos preocupa el nivel de alimentación, en concreto el vino, y el sector industrial".

RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA RIOJANA

Finalmente, el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha destacado la resiliencia de la economía regional frente a los "vaivenes que tiene la economía nacional e internacional" que se ve fortalecida por la demanda interna y la exportación.

Con respecto a las partes que merecen más atención ha destacado el Plan Industrial que ha aprobado el Gobierno de La Rioja en el marco del diálogo social, junto con los trabajadores y empresarios, "para fortalecer y robustecer nuestra política industrial".

Sobre el contenido de la revista ha destacado el artículo sobre la importancia de las empresas familiares en nuestra región y sobre el relevo generacional. "Hay que destacar que el Gobierno de La Rioja ha anunciado la aprobación de una serie de beneficios fiscales que van a incentivar y van a hacer más seguro el relevo generacional de las empresas familiares de la región, tan importantes para nuestra economía".

Finalmente ha destacado la necesidad de que España apruebe unos Presupuestos Generales "porque si no tendrá consecuencias muy importantes para el día a día".