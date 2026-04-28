Expertos internacionales en lingüística, ingeniería informática y profesionales empresariales analizan la oralidad de IA

Segunda jornada del encuentro ‘¡Háblame, máquina! Oralidad en IA en español’, organizada por el Observatorio Global del Español, que celebra distintas mesas redondas con expertos internacionales en lingüística - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de Cilengua en San Millán de la Cogolla acogen hoy, 28 de abril, la segunda jornada del encuentro '¡Háblame, máquina! Oralidad en IA en español', organizado por el Observatorio Global del Español, liderado por el Instituto Cervantes, y el Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

En la misma expertos internaciones en lingüística, ingeniería, informática y profesionales empresariales analizan la oralidad de la Inteligencia Artificial (IA): Durante esta mañana, se ha celebrado la mesa redonda titulada 'Oralidad y arquitectura de los grandes modelos de lengua', moderada por Verónica Verdes- Montenegro (Observatorio Global del Español) y con la colaboración de Cristina España i Bonet (Barcelona Supercomputing Center), Rodrigo Roa (Data Observatory-LATAM-GPT-Corpus) y Antonio Moreno Sandoval (IIC - Universidad Autónoma de Madrid).

En esta mesa redonda se ha analizado cómo los grandes modelos lingüísticos incorporan, o excluyen, la lengua hablada en su diseño y entrenamiento, se ha examinado el papel de los corpus orales y de los datos lingüísticos en la arquitectura de los sistemas de IA y se ha tratado de la conexión entre la investigación lingüística, la ingeniería del lenguaje y el desarrollo de modelos multilingües.

A continuación, se ha llevado a cabo otra mesa redonda, moderada por el director del Centro Nacional de Industrias del Español (CNIE), Manuel Amutio, y con la participación de participarán representantes de UNIR, GNOSS, Hiberus y Telefónica TECH.

En ella, se ha analizado el proyecto en fase de desarrollo dedicado a la recopilación de lengua hablada real en español, que nace con una clara vocación tecnológica, orientada a su uso en inteligencia artificial oral y se concibe como una infraestructura pública al servicio de la investigación y la innovación.

La jornada continuará esta tarde con la mesa redonda 'Las variedades del español hablado en la IA', donde se reflexionará sobre la representación de la variación dialectal y sociolingüística del español en los sistemas de IA, se pondrá el foco en la diversidad territorial, social y situacional del español hablado.

Moderada por Héctor Álvarez Mella (Observatorio Global del Español) y con la participación de Ana M. Cestero (Universidad de Alcalá), Danny Lanza (Universidad Complutense de Madrid) y Claudia Patiño (El Colegio de México - México), se plantearán las consecuencias de ignorar la diversidad en tecnologías de alcance global.

La última mesa redonda que se celebrará hoy será 'Aplicaciones de la IA oral en la empresa', actuará como moderadora María José Candel (Instituto Cervantes) y contará con la participación de Fernando Galán (Salesforce), Luis González Gugles (Deloitte), Asier Gutiérrez-Fandiño (Walmart Global Tech) y Enrique Moreno (Serveo), quienes analizarán la relación entre tecnologías de voz, usuarios reales y lenguas naturales no estandarizadas y ofrecerán una visión aplicada de los retos lingüísticos en entornos profesionales.

CONEXIÓN ENTRE LA TRADICIÓN FILOLÓGICA Y LOS RETOS TECNOLÓGICOS

El encuentro 'Háblame, máquina! Oralidad e IA en Español finalizará mañana, día 29 de abril, con la presentación del proyecto LATAM-FPT, por parte de Alexandra García (CENIA - Chile), quien explicará en qué consiste esta iniciativa orientada a la creación de infraestructuras lingüísticas y tecnológicas para el español de América Latina y que se presenta como un proyecto estratégico para la soberanía tecnológica y lingüística regional.

Por último, la conferencia de clausura 'Las variedades del español en los corpus académicos', a cargo del catedrático de Lingüística española y miembro de la Real Academia Española, Guillermo Rojo, ofrecerá una perspectiva de cierre que conecta tradición filológica y retos tecnológicos actuales. Durante su exposición, revisará el tratamiento de la variación lingüística en los grandes corpus académicos del español y analizará a los límites y posibilidades de estos recursos para el estudio del español hablado.