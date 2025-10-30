Una exposición de construcciones Lego, hasta el 20 de noviembre en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una exposición de construcciones Lego de Marcos Jiménez puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo hasta el 20 de noviembre, de lunes a sábado, de 18,00 a 21,00 horas.

Se trata de una exposición de construcciones LEGO creadas por un joven de 15 años, que desde muy pequeño ha encontrado en estas piezas su forma de expresión y creatividad. Su afición comenzó a los cuatro años, cuando montó su primer LEGO: una pequeña estación de bomberos de 123 piezas que aún conserva y que puede verse en la muestra. Aquella primera construcción fue el inicio de un camino que lo llevó a explorar distintos modelos de las líneas Creator y City; y desde entonces fue aumentando poco a poco el número de piezas y la complejidad de los montajes.

En 2016, con tan solo seis años, ensambló el emblemático Halcón Milenario, con más de 1.300 piezas, y ese mismo año asistió a su primera exposición de LEGO en Madrid. Al año siguiente visitó el parque Legoland en Inglaterra, una experiencia que reforzó su pasión por este universo creativo.

Entre sus obras más destacadas que se muestran en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo se encuentran el cohete Apolo Saturno V (2018), de un metro de altura y 2.000 piezas, y varias construcciones de sagas como Ninjago, City, Star Wars e Ideas. En los últimos años ha afrontado auténticos retos de ingeniería en miniatura y ha montado algunos de los modelos más grandes de la historia de LEGO: el Destructor Estelar de Star Wars (2022), con 5.000 piezas, el Coliseo Romano con 9.000 piezas, el Titanic de 1,5 metros de largo, también con 9.000 piezas, y el imponente AT-AT, completado este mismo año, con 7.000 piezas.

La exposición reúne estas y otras construcciones que reflejan años de dedicación, paciencia y pasión por el detalle, y muestran cómo el juego puede transformarse en un arte que combina técnica, imaginación y perseverancia. Puede visitarse desde esta tarde hasta el 20 de noviembre, de lunes a sábado, de 18,00 a 21,00 horas.