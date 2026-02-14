La exposición de Jaume Plensa en La Nave II de CVNE seclausura con 10.000 visitantes

Exposición Jaume Plensa - CVNE

LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

CVNE despide con gran éxito la exposición de la obra inédita A lo largo del día del escultor catalán Jaume Plensa (Barcelona, 1955), tras nueve meses abierta al público en uno de sus edificios más emblemáticos en el Barrio de la Estación de Haro. La muestra, inaugurada en febrero de 2025 en un acto institucional junto al artista, representantes del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Haro, ha recibido más de 10 000 visitantes.

"Estoy muy satisfecho con esta exposición. Era la primera vez que mostraba mi obra en una bodega y la experiencia ha sido profundamente enriquecedora. Se ha creado un diálogo único entre el espacio, esta Nave II dedicada al vino, y los gongs que componen la creación. Ha sido algo maravilloso, casi mágico y emocionante", afirma el escultor catalán, uno de nuestros artistas internacionales más prestigiosos.

VINO Y ARTE EN CVNE: CREATIVIDAD Y EMOCIÓN COMPARTIDAS

Con esta exposición, CVNE reafirma su apuesta por integrar el arte en la cultura del vino, entendiendo que ambas disciplinas comparten tiempo, sensibilidad y emoción. "El vino y el arte nacen del mismo impulso creativo y de una relación profunda con el lugar y las personas", señala María Urrutia, directora de marketing y quinta generación de la familia fundadora. "Abrir nuestras naves históricas a artistas como Jaume Plensa es una forma natural de compartir esa mirada y de seguir construyendo cultura desde el vino".

La Nave II ha acogido durante nueve meses esta singular obra compuesta por 24 gongs suspendidos que representan las horas del día. Cada uno de estos instrumentos ancestrales contiene una palabra en inglés e invita al visitante a hacerlos sonar, convirtiéndolo en partícipe de la obra al hacerle liberar la energía contenida en las piezas. Se establece de forma casi accidental una sinérgica relación con el espacio y con el vino, no solo en lo conceptual, también en lo sensorial y hasta en lo atávico:

CVNE cuenta con su propio gong en uno de los exteriores de sus naves de crianza, que se hace sonar cada tarde para indicar el final de la jornada.

El tiempo como esencia artística Jaume Plensa transforma en 'A lo largo del día un tiempo lineal en un tiempo emocional', disponiendo los gongs de forma que se perciban como pares de palabras e inviten a quien la recorre a involucrarse con la obra. La Nave II, ligada al origen mismo de CVNE, contribuye a reforzar una idea de atemporalidad y de un refugio natural, húmedo y oscuro, que podría haber existido siempre. Al hacer sonar los gongs con un mazo de madera y lana colocado junto al gong, un sonido que simbólicamente materializa el cambio, el visitante establece un vínculo único e irrepetible con ellos, que se refuerza con la presencia de la palabra grabada (ahuecada) en el metal.

CVNE y el arte, un romance duradero CVNE, fundada en 1879 en el histórico Barrio de la Estación de Haro, mantiene desde hace años una relación estrecha con el arte, fruto de su filosofía que entiende el vino como una forma de expresión cultural, capaz, como una buena obra de arte, de provocar emociones en quien lo degusta.