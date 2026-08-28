Extinguido el incendio forestal en el Paraje 'La Irruz' de Villoslada llegando a afectar a 20 hectáreas

Imágenes del incendio que afecto a La Irruz en Villoslada de Cameros - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en el paraje 'La Irruz', en Villoslada de Cameros, que comenzó el pasado miércoles, ha quedado extinguido tras afectar a veinte hectáreas de pinar y sotobosque.

A las 9,00 horas de hoy viernes, 28 de agosto, el Gobierno de La Rioja informaba de la extinción del incendio, cifrando, finalmente, el número de hectáreas quemadas en veinte, a falta de perimetrar.

En concreto, la vegetación afectada se concentra en pinar de pino silvestre con sotobosque de enebro y brezo.

El pasado miércoles 26 de agosto, SOS Rioja recibió el aviso de un incendio forestal localizado en el paraje de La Irruz, dentro del parque natural Sierra Cebollera, en el término municipal de Villoslada de Cameros.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se informó a Guardia Civil y se movilizaron con urgencia efectivos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje.

Ante las características de los trabajos a realizar, se solicitó la colaboración de recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y Cruz Roja, que desplazaron una ambulancia al lugar de manera preventiva.

En los primeros momentos, las condiciones de viento dificultaron las labores de extinción y condicionaron la intervención de los medios aéreos.

La intensidad del viento obligó a retirar los aviones, al resultar ineficaz su actuación, mientras que los helicópteros pudieron intervenir con eficacia y continuar apoyando las labores de extinción.

Para la coordinación y extinción del incendio, desde SOS Rioja se movilizó un operativo formado por un técnico de coordinación, otro técnico de extinción y dos técnicos de apoyo.

También, dieciséis agentes forestales, diez cuadrillas de bomberos forestales, tres autobombas, un buldócer, una nodriza y un helicóptero con cuadrilla helitransportada.

Asimismo, se contó con la colaboración de medios aéreos y terrestres tanto de Castilla y León como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Dada la importancia del incendio y la necesidad de coordinar medios pertenecientes a distintas administraciones, a las 15,50 horas, desde el CECOP SOS-Rioja se declaró la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de La Rioja.

A última hora de la tarde del miércoles, el incendio se dio por estabilizado. Las labores de extinción realizadas y el descenso de las temperaturas nocturnas favorecieron que no se propagara y, a primera hora del jueves, la Dirección General de Medio Natural y Paisaje informó de que el incendio se encontraba controlado.

La superficie afectada por el fuego asciende, aproximadamente, a veinte hectáreas de pinar y sotobosque, principalmente brezo y enebro. Aunque el incendio se da por extinguido, una cuadrilla de bomberos forestales y varios agentes seguirán vigilando la zona para evitar reactivaciones.