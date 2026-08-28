Extinguido el incendio forestal de Villoslada que ha afectado a 20 hectáreas

Imágenes del incendio que afecto a La Irruz en Villoslada de Cameros - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en el paraje 'La Irruz', en Villoslada de Cameros, que comenzó el pasado miércoles, ha quedado extinguido, según ha informado el Gobierno riojano, a las 09,00 horas, de este viernes.

Han señalado que la superficie quemada ha sido de 20 hectáreas, a falta de perimetrar el incendio posteriormente. Vegetación afectada de pinar de pino silvestre con sotobosque de enebro y brezo.