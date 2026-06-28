Extinguido el incendio en paraje 'Necutia' de Canales de la Sierra

Zona del Necutia afectada por un incendio en Canales de la Sierra
Zona del Necutia afectada por un incendio en Canales de la Sierra - EUROPA PRESS
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 28 junio 2026 17:07
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    LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El incendio en el paraje 'Necutia' de Canales de la Sierra, que se inició el viernes pasado, ha quedado extinguido, a las 16,00 horas de este domingo, según ha informado el Gobierno riojano.

   El fuego afectó a una superficie de 0,1 hectáreas. En el dispositivo trabajaron de inicio una unidad de bomberos forestales; un agente forestal; una autobomba forestal; y un helicóptero de Medio Natural y cuadrilla helitransportada.

   El sábado con el incendio ya estabilizado se quedaron en la zona un agente Forestal y dos unidades de Bomberos Forestales.

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