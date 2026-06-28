Extinguido el incendio en paraje 'Necutia' de Canales de la Sierra

Zona del Necutia afectada por un incendio en Canales de la Sierra - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio en el paraje 'Necutia' de Canales de la Sierra, que se inició el viernes pasado, ha quedado extinguido, a las 16,00 horas de este domingo, según ha informado el Gobierno riojano.

El fuego afectó a una superficie de 0,1 hectáreas. En el dispositivo trabajaron de inicio una unidad de bomberos forestales; un agente forestal; una autobomba forestal; y un helicóptero de Medio Natural y cuadrilla helitransportada.

El sábado con el incendio ya estabilizado se quedaron en la zona un agente Forestal y dos unidades de Bomberos Forestales.