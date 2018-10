Ezcaray acogerá a finales de marzo la prueba 'Canicross Demanda Xtrem'

Publicado 25/02/2018 17:03:35 CET

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ezcaray será testigo de cómo el deporte, el respeto por los animales y la conexión por la naturaleza pueden ir de la mano de actividades lúdico-festivas. La carrera Canicross Demanda Xtrem será prueba de ello durante los días 23, 24 y 25 de marzo.

El Club Canicross Rioja, organizador del evento en colaboración con el Concesionario Rioja Motor, apuesta por un fin de semana de actividad intensa en el que puedan participar tanto los deportistas inscritos a la prueba como los vecinos y visitantes de la comarca.

Canicross Demanda Xtrem celebra su tercera edición, que llega con importantes novedades. Comenzando con la renovación de su imagen que se ve reflejada en la nueva e intuitiva página web (www.canicrossdemandaXtrem.es) desde la que se podrán seguir todas las novedades antes, durante y después de la carrera.

Esta edición se celebrará en torno a tres días de deporte, conciertos, animación y actividades infantiles, que pondrán el broche final a la Liga Rioja Motor de Canicross Volkswagen Vehículos Comerciales.

La carrera consiste en disputar tres etapas en dos días de cada modalidad, Xtrem, Popular y Pequecanicross, combinando salidas en grupo y en tandas contrarreloj, con una prueba nocturna que hace las delicias del público y de los corredores. De la mano a este espíritu deportivo irá el reivindicativo que busca concienciar a toda la sociedad del mal generalizado que supone la explotación y abandono de perros. Así, durante el fin de semana, varias protectoras de animales estarán presentes en Ezcaray instalando carpas informativas con perros abandonados en busca de adopción.

Siguiendo la línea de trabajo del Club Canicross Rioja, los más pequeños también serán protagonistas el fin de semana. Junto a las pruebas del Pequecanicross, los niños encontrarán su espacio de diversión en las actividades infantiles preparadas para ellos. Completará el programa la variante más lúdica de la carrera, con conciertos en directo.

El viernes, 23 de marzo, al anochecer el grupo 'The Nowhere Plan' rendirá tributo a The Beatles en el Paseo Tenorio, y el sábado, 24 de marzo, cuando los últimos corredores de la contrarreloj nocturna lleguen a meta, será el turno de los grupos de rock Black Luminescent y Doctor Sapiens.