Ezcaray Fest presenta sus horarios definitivos - EZCARAY FEST

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ezcaray Fest 2026 ya tiene calendario cerrado. La villa riojana, en pleno valle del Oja y con apenas 2.031 habitantes, se convierte de nuevo en referente musical del norte de España con un cartel que combina conciertos en el recinto principal y vermús populares en las plazas del pueblo.

La cita reunirá a artistas como Nil Moliner, Pignoise, Barry B, Carlos Ares o Niña Polaca, entre otros, en un cartel que se reparte entre el viernes 21 y el sábado 22 de agosto, con el domingo 23 dedicado al vermú de clausura.

HORARIOS COMPLETOS

VIERNES 21

19,00 - Paula Mattheus 20,30 - Carlos Ares 22,10 - Niña Polaca 00,00 - Sexy Zebras DJ César Gallard

SÁBADO 22

19,00 - Mafalda Cardenal 20,30 - Barry B 22,10 - Nil Moliner 00,00 - Pignoise DJ César Gallard

SESIONES VERMÚ

Sábado 22; 13,30 - Neverland Bari (Plaza de la Verdura) Domingo 23; 13,30 - Modelo (Plaza del Quiosco)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Entradas Carné Joven: Los jóvenes riojanos con el carné disponen de un descuento en la compra de las entradas.

Buses lanzadera: servicio coordinado con el evento desde Logroño, Haro, Nájera y Santo Domingo de la Calzada, ida y vuelta.

Cómo llegar en tren: estaciones de Renfe más cercanas en Haro (35 km), Logroño (60 km) y Miranda de Ebro (52 km).

Política de menores: acceso gratuito al recinto principal para menores de 10 años acompañados de padres o tutores legales, acreditándolo a la entrada.