Ezcaray impulsa la consolidación de su ecosistema innovador emergente desde el territorio - EZCARAY TECH FOR FUTURE

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los próximos 15 y 16 de octubre, el municipio de Ezcaray acogerá la segunda edición del congreso Ezcaray Tech for Future, que sitúa el territorio rural en el centro del debate sobre innovación y transformación tecnológica.

Bajo el lema 'Tecnología que transforma el territorio', profesionales de empresas, administraciones públicas, universidades, centros de conocimiento, inversión y emprendimiento analizarán cómo utilizar las nuevas capacidades tecnológicas para generar actividad económica, modernizar empresas y servicios, atraer talento y abordar algunos de los principales desafíos del medio rural.

El congreso Ezcaray Tech for Future plantea la innovación tecnológica como una herramienta para impulsar y ampliar, desde dentro el crecimiento económico y social de su territorio y conectar los objetivos de desarrollo local con capacidades regionales, nacionales e, incluso, internacionales.

Digitalización, inteligencia artificial, soberanía del dato, transformación industrial, capital riesgo, transferencia de conocimiento, turismo, emprendimiento y compra pública de innovación forman parte de una agenda construida alrededor de la premisa "cómo transformar conocimiento y tecnología en oportunidades reales allí donde se necesitan".

El Congreso está promovido por agentes vinculados directamente con Ezcaray y con el desarrollo rural y tecnológico. En concreto, la entidad local Sustraia Rural Tech y dMillennial Rural Projects, junto con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR) y con la colaboración del Ayuntamiento de Ezcaray, ha desplegado una red cada vez más amplia de relación con empresas, universidades, instituciones públicas, profesionales y entidades de otros territorios para empezar a consolidar un ecosistema de abajo arriba en el que las necesidades, capacidades y oportunidades del propio territorio actúan como punto de partida y la cooperación con otros agentes permite alcanzar escala, conocimiento, financiación y conexiones.

UNA SEGUNDA EDICIÓN QUE GANA ESCALA

La edición de 2026 supone un importante salto respecto al nacimiento del Congreso en 2024. La primera convocatoria reunió en Ezcaray a más de 150 asistentes y representantes de compañías, organismos e instituciones como el CDTI Innovación, Amazon Web Services, Telefónica, BlaBlaCar, Grupo Vocento, ITAINNOVA, Arsys o Vicomtech. Aquella primera experiencia confirmó que era posible trasladar fuera de los grandes centros urbanos una conversación que, habitualmente, no estaba ocurriendo a ese nivel, en la relación entre tecnología, competitividad, emprendimiento e innovación.

En 2026, Ezcaray Tech for Future amplía su programa y diversifica los ámbitos representados y refleja la voluntad de abordar la innovación territorial desde una perspectiva sistémica que imbrique empresa, tecnología, investigación, financiación, sector público y sociedad en un modelo de interconexión necesario para que un territorio pueda generar nuevas capacidades económicas.

El congreso contará con la participación de entidades públicas como el CDTI Innovación, el Ayuntamiento de Ezcaray, Red.es y SETT, entre otros, además de especialistas en inversión, startups, empresas innovadoras y tecnológicas como Google, IBM, Arsys, UNIR o Bodegas Bilbaínas.

La dimensión internacional estará presente, entre otros participantes, a través de Bruno Portela, procurador federal de la Abogacía General de la Unión de Brasil, que participará en la mesa redonda sobre compra pública de innovación en el ámbito local.

CUATRO GRANDES EJES

El Congreso se articulará en torno a cuatro grandes ejes: Tecnología e innovación; Empresa y territorio; Turismo y medio rural; e Innovación pública.

Entre los contenidos previstos, destacan inteligencia artificial generativa y la soberanía del dato, las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas al desarrollo rural, la transformación industrial, la inversión pública y privada y el capital riesgo, la transferencia de resultados desde la investigación hacia la sociedad, las nuevas soluciones tecnológicas aplicadas al turismo y la compra pública de innovación como herramienta para que las administraciones impulsen soluciones a problemas que todavía no encuentran una respuesta suficiente en el mercado.

El CDTI Innovación tendrá asimismo una presencia destacada en esta edición, que incluye una Keynote de su director general, José Moisés Martín Carretero, y la intervención de responsables del organismo en los debates sobre tecnologías de la información en zonas rurales y compra pública de innovación.

La agenda incluye intervenciones especializadas de profesionales como Luis de la Fuente Valentín, subdirector de Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR; Óscar Martínez de San Vicente, de Arsys Cloud Solutions; José María García Orois, director ejecutivo de Desarrollo de Negocio de SETT; Carlos Cameo Gilabert, cofundador de BAnCLUBS; Jorge García Barrasa, director técnico de CENTIDE; o Adrián Andrés Gaida, fundador de la startup de traveltech Vaneoo, entre otros.

El programa incorpora también casos empresariales vinculados al territorio, con la participación de perfiles como Mayte Calvo de la Banda, directora técnica de Bodegas Bilbaínas y natural de Ezcaray, que conecta el debate tecnológico con actividades económicas arraigadas en La Rioja y mostrará cómo tradición, conocimiento científico, industria e innovación pueden formar parte de una misma estrategia de competitividad.

CREAR ECOSISTEMA

Uno de los objetivos prioritarios de las entidades promotoras de Ezcaray Tech for Future es que el congreso actúe como punto de conexión y acelerador de un proceso más amplio, haciendo de Ezcaray un punto de encuentro entre innovación y territorio. Este concepto, que se ha ido desarrollando desde la primera edición en 2024, vincula el Congreso a una estrategia más amplia de desarrollo rural basada en digitalización, emprendimiento, innovación tecnológica y sostenibilidad.

El objetivo a largo plazo es contribuir a diversificar la economía local, complementando sectores consolidados como la industria y el turismo con nuevas actividades vinculadas al conocimiento y la tecnología; facilitar que las empresas existentes incorporen nuevas capacidades; estimular el nacimiento de proyectos emprendedores; y generar condiciones capaces de atraer profesionales, inversiones y nuevas iniciativas empresariales.

Esta combinación es, precisamente, la que subyace al "proyecto Ezcaray" de convertir al municipio y a su área de influencia en un laboratorio de interés para servir como modelo a otros territorios rurales, sin intentar reproducir a menor escala los modelos de las grandes ciudades sino identificando qué capacidades existen en cada territorio, conectarlas y construir sobre ellas ventajas propias para crear, de hecho, un ecosistema vivo y en desarrollo.