Ezcaray moderniza el Colegio Público San Lorenzo con importantes mejoras de accesibilidad, seguridad y confort

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ezcaray ha llevado a cabo durante este verano una serie de importantes mejoras en el Colegio Público San Lorenzo, con el objetivo de actualizar sus instalaciones, reforzar la accesibilidad y garantizar un entorno más seguro y confortable para toda la comunidad educativa.

Entre las actuaciones más destacadas figura el nuevo alicatado en el pasillo de la ESO, que no solo aporta una imagen renovada al centro, sino que también asegura mayor resistencia y durabilidad frente al uso intensivo diario. A ello se suma la sustitución de todas las puertas originales del edificio, que permanecían desde su construcción.

Estas nuevas puertas modernizan el aspecto del colegio y, además, han sido ampliadas para permitir la entrada de sillas de ruedas, algo que hasta ahora no era posible, dando así un paso firme hacia la accesibilidad universal.

La mejora de la accesibilidad resulta clave para que todos los alumnos, profesores y visitantes puedan desplazarse con autonomía, eliminando barreras físicas y adecuando el centro a las necesidades actuales. Otro de los avances significativos se ha producido en el comedor escolar, donde se han instalado paneles fonoabsorbentes. Estos elementos están diseñados para reducir la reverberación y mejorar la acústica, creando un espacio mucho más agradable y saludable.

Gracias a ellos, se disminuye el ruido ambiental, se facilita la comunicación y se mejora el bienestar de los niños y niñas durante las comidas, un momento esencial de socialización. La apertura del nuevo curso escolar llega, por tanto, con un colegio renovado y mejor preparado.

Para el Ayuntamiento de Ezcaray, la educación es una prioridad y un pilar fundamental para el desarrollo del municipio. Estas actuaciones son el resultado de la estrecha colaboración con la dirección del centro educativo, que ha permitido detectar necesidades y actuar de forma coordinada. El excelente ambiente de cooperación entre la comunidad educativa y el Ayuntamiento hace posible que año tras año se vayan consolidando mejoras en beneficio de todos. Cabe destacar que prácticamente la totalidad de los trabajos han sido realizados por la brigada municipal de obras, cuyo esfuerzo y dedicación han permitido acometer estas mejoras de manera ágil y eficaz.

El alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, ha subrayado la importancia de estas actuaciones: "Nuestro compromiso con la educación pasa por ofrecer a los alumnos y a los profesores unas instalaciones modernas, seguras y accesibles. Con estas mejoras damos un paso más en la adaptación del colegio a las necesidades actuales, y seguimos trabajando para que Ezcaray cuente con servicios públicos de calidad".

Con este conjunto de mejoras, el Ayuntamiento de Ezcaray refuerza su apuesta por mantener y modernizar los servicios educativos del municipio, asegurando que los escolares dispongan de un entorno adecuado para aprender, convivir y desarrollarse plenamente.