Facultad de Letras y Educación UR celebra el Día del Libro con la presentación de 'Rastros. Etnografía de la Sierra"

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Letras y de la Educación de la Universidad de La Rioja celebra este jueves, 23 de abril, el Día del Libro y su patrón, San Isidoro, organizando el acto de presentación del libro 'Rastros. Etnografía de la Sierra', a cargo de José M.ª Tejado Sebastián.

El acto tiene lugar a partir de las 17,30 horas en el Seminario Interdepartamental del Edificio Filología con entrada libre hasta completar aforo.

'Rastros. Etnografía de la Sierra' (Editorial La Zamarra, 2025) supone la reedición de la obra de José M.ª Tejado Ceña, pastor, autodidacta y curioso, a cargo de su hijo José M.ª Tejado Sebastián, doctor en Historia y profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de La Rioja.

El objetivo del libro, inicialmente publicado en 1993, fue trasladar al lector la experiencia vital e íntima de un pastor serrano preocupado por dejar constancia y registro de lo que él conocía y sabía que iba a desaparecer con su generación, como así está ocurriendo.

'Rastros. Etnografía de la Sierra' está dividido en varios capítulos dedicados a las labores agrícolas, ganaderas y forestales; labores domésticas; herramientas y utensilios; y la vivienda rural. Además, incluye un álbum fotográfico, láminas con las ilustraciones del autor y un extenso glosario popular.

EL AUTOR, LA OBRA.

José María Tejado Ceña (San Andrés de Cameros, 10 de febrero de 1948 - Logroño, 7 de noviembre de 2021) fue pastor hasta los 23 años en su pueblo natal. Emigró al País Vasco en busca de trabajo en la industria pero, ante la convulsa situación de la región vecina, regresó a La Rioja en 1979. Hasta su jubilación trabajó en Logroño en Correos.

"Autodidacta, curioso, con ganas de saber más y con muchas y variadas inquietudes, no era etnógrafo ni antropólogo, ni pretendía serlo. Sufrió el traumático proceso que supuso para su pueblo y los de su entorno la construcción de la presa de Pajares", explica su hijo, José M.ª Tejado Sebastián.

Comprometido con las causas sociales y el desarrollo equilibrado, dedicó sus recursos y fuerzas (siete años de su vida, muchas ganas y esfuerzo, conocimientos de primera mano, gran parte de sus ahorros) a recopilar las labores y dibujar y tallar en miniatura cientos de útiles y elementos de la vida tradicional serrana.

Así, 'Rastros. Etnografía de la Sierra' se ofrece al lector como "un testimonio irrepetible en el que se rinde homenaje a todos los que nos han legado la memoria de nuestros pueblos".