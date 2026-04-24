Un fallecido tras sufrir un desvanecimiento en la calle Ramón Subirán de Calahorra

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LOGROÑO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años y vecino de Calahorra ha fallecido tras sufrir un desvanecimiento en la vía pública en la calle Ramón Subirán de Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 13,30 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y las ERIES Psicosocial y Albergue, alertando a su vez a Policía Local y Guardia Civil.