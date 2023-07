Familia, vivienda, banca pública y territorio 'En 30 minutos', entre la claves del programa Sumar para elecciones 23J

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Congreso por Sumar La Rioja, Diego Mendiola, ha desgranado los ejes fundamentales de su formación política de cara al 23J que se sustentan en el "apoyo a la familia, infancia y personas mayores, el derecho a la vivienda, apostar por servicios públicos de calidad, banca pública y territorio 'En 30 minutos' para que todos las localidades puedan acceder a servicios esenciales en ese tiempo".

Acompañado por la candidata al Senado, Eunate García, Mendiola ha querido agradecer, en primer lugar, "el trabajo y la colaboración de todas personas que han trabajado en la composición de este programa".

Entre esos ejes, Mendiola ha dado un carácter esencial a "la familia, la infancia y las personas mayores" porque "son el eje sobre el que tienen que pivotar las políticas, en la mejora de las condiciones de vida de todas las personas sin excepción".

AMPLIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Además, ha continuado, "hay que garantizar el derecho a la vivienda". También se ha referido a los servicios públicos que "hay que mantener y ampliar".

Además desde SUMAR apuestan por "un trabajo digno y decente para todas las personas mejorando las leyes en beneficio de la inmensa mayoría y que los salarios se revisen al alza y evitar la precariedad. "Se han dado pasos en la legislatura pero hay que seguir apostando por el empleo publico y garantizar condiciones dignas", ha afirmado Mendiola.

Desde la formación política plantean también "una fiscalidad justa y progresiva".

Todo para conseguir "un país justo" pero también "un país con memoria democrática que se fundamente en esa memoria para mirar al futuro. Y un estado plurinacional que garantice la diversidad del país dentro de la igualdad y la justicia".

TERRITORIO 'EN 30 MINUTOS'

Ya sobre el mundo rural, desde Sumar apuestan por la iniciativa Territorio 'En 30 minutos' para que los ciudadanos "puedan acceder a los servicios esenciales, vivan donde vivan, en ese tiempo".

Además aboga por la necesidad de una banca pública "que garantice el acceso universal a servicios bancarios o postales en las localidades".

También enfocado en el mundo rural, desde Sumar recalcan la importancia de contar con viviendas rehabilitad porque "teniendo un precio asequible, hay escasez".

"No hay ayudas para la rehabilitación o para poner en uso las vivienda en el medio rural". Por todo ello, explica, "si hay una apuesta por reformar esas viviendas puede ser un elemento atractivo para vivir en el mundo rural".

"FEMINISMO ABIERTO"

Por su parte, la candidata al Senado, Eunate García, ha asegurado que desde Sumar trabajarán "por ampliar derechos y libertades para la inmensa mayoría del país y las personas trabajadoras".

Además, "apostamos por un feminismo abierto, transformado y dialogante para que todas las personas seamos iguales en libertades".

"En Sumar -indica- tenemos claras nuestras ideas feministas pero eso no quita para que no estemos dispuestas a dialogar. Apostamos por abrir el feminismo. No queremos centrarnos en los que nos separa sino en lo que nos une y tenemos en común".

Así, ha defendido, "el feminismo de Sumar es un feminismo no solo para las mujeres privilegiadas sino para todas".