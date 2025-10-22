Familiares de la víctima de Los Lirios aseguran que "todas las hermanas sabíamos que se quería separar. No podía más"

Arranca el juicio contra el hombre acusado de asesinar a su esposa en su domicilio de Los Lirios en el año 2020 - JPEG/EUROPA PRESS

"Estaba decidida a hacerlo, ella me decía que no estaba viviendo y que quería vivir"

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familiares de la víctima del conocido crimen de Los Lirios -por el que un hombre está acusado de matar presuntamente a su mujer el 13 de octubre de 2020 en Logroño- han asegurado ante el Juez que desde hace tiempo la víctima decía que "se quería divorciar" porque "ya no podía más con la situación".

Es más, según ha reconocido una de las hermanas, en los últimos tiempos, meses antes de su presunto asesinato: "Estaba decidida a hacerlo, ella me decía que no estaba viviendo y que quería vivir".

Este miércoles se ha reanudado el juicio contra A.E.M., acusado de un delito de asesinato con alevosía por, presuntamente, matar a su mujer al conocer que ésta se quería divorciar. El Fiscal y la Acusación Particular solicitan 22 años de cárcel mientras que la defensa del propio acusado niega todos los hechos.

Esta hermana, diez años mayor que la víctima que en el momento de los hechos tenía 56 años- ha dejado claro ante el Tribunal Popular que tenía muy buena relación con ella. "Una relación muy estrecha" a pesar de que no vivían en la misma ciudad. "Hablábamos todas las semanas".

"HACÍAN VIDAS SEPARADAS"

Ha subrayado que tanto la víctima como el ahora acusado "hacían vidas separadas" desde hacía tiempo y su propia hermana le dijo, antes del suceso, "que estaba decidida a separarse".

Es más, ha añadido, "me manifestó esa idea según lo que le dijera el Tribunal Médico" que, precisamente, tenía al día siguiente de su asesinato para que le dijera si podía volver a trabajar o no ya que tenía una dolencia en la espalda y llevaba tiempo de baja.

En su declaración en el juicio, y a preguntas de la Fiscalía, la hermana ha asegurado que la víctima le había dicho en varias ocasiones que "no aguantaba más la situación". Y con respecto si creía que su hermana tuviera miedo a separarse, ella ha respondido que "más que temor" hacia ella "tenía dudas de si su marido podría tomar alguna represalia contra su hijo; igual la monta", me dijo.

Por su parte, y respondiendo a la defensa del acusado que no entiende cómo ningún hermano se acercó a Logroño cuando sucedieron los hechos, ha explicado que "en un primer momento" nos dijeron que "iba a venir al pueblo" (en Burgos) y "nos íbamos a ver todos allí". Además -ha indicado- hay que recordar que estábamos en tiempo de pandemia y los hermanos estamos separados por diferentes localidades.

Aún así, cuando conocieron más en detalle la situación, "nosotros queríamos dejar trabajar a la justicia y no meternos pero decidimos hacerlo como Acusación Particular cuando vimos que no teníamos ninguna información y nos enteramos que podría ser un crimen machista".

Finalmente ha querido lamentar que "a día de hoy -cinco años después- todavía no sabemos dónde está enterrada". "No nos cogen el teléfono" (en referencia al marido y al hijo de la víctima).

CONVERSACIÓN CON UNA SOBRINA

Por su parte, una sobrina de la víctima también ha coincidido en decir que su tía le manifestó que se quería divorciar pero que "era muy cobarde" y no lo había llevado nunca a término. "Me llamó por teléfono para decirme que su matrimonio estaba roto hacía mucho tiempo y que ella había intentado separarse muchas veces pero que, por una cosa u otra, no lo había llevado a término".

La sobrina -que ha declarado por videoconferencia- ha explicado a preguntas de la Fiscalía que su tía le comentó todo ello una vez supo que ella misma iba a comenzar los trámites de su separación. Cuando la víctima se enteró, prosigue la sobrina, "me llamó para darme ánimos y para decirme que era muy valiente" ya que ella "no se había atrevido".

"Me dijo que ella llevaba años sintiéndose muy cobarde por no separarse, que su matrimonio estaba roto y que no quería estar con él. Me pidió que no hiciese como ella, continuar un montón de años en un matrimonio que no quería". Además, recuerda, "me dijo que mi situación le había dado fuerzas" para intentar separarse.

Eso sí -como ha matizado- "mi tía nunca me dijo que tuviese miedo de su marido, simplemente me dijo que no quería estar con él, pero no ahondó en razones.

LA CITA EN LA PELUQUERÍA

En la tercera sesión del juicio también ha intervenido la peluquera que atendía a la víctima habitualmente ya que el mismo día que se encontró su cadáver, el 13 de octubre de 2020, a las 09,00 horas, tenía cita con ella.

Presuntamente, y según el escrito del Fiscal, a esa hora ya estaba muerta ya que el crimen ocurrió esa pasada madrugada. Como ha reconocido "me extrañó que no acudiese a la cita y, como era tan puntual, sobre las 09,30 horas, la llamamos dos veces pero nadie nos cogió el teléfono".