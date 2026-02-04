Las familias del CEE Marqués de Vallejo exigen dignidad porque los niños "no pueden ser el último vagón de la educación"

Archivo - Colegio de Educación Especial Marqués de Vallejo de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las familias del CEE Marqués de Vallejo exigen dignidad ya que, han señalado que "nuestros hijos no pueden ser el último vagón de la educación en La Rioja". En un comunicado, del AMPA del centro han indicado que en una sociedad donde todos los colectivos velan por sus intereses, los padres y madres de niños con discapacidad del CEE Marqués de Vallejo, "nos vemos obligados a alzar de nuevo la voz por quienes no pueden defenderse por sí mismos".

Han criticado que sufren "una parálisis institucional que vulnera los derechos de nuestros hijos", pasando "del optimismo a la incertidumbre, porque el nuevo colegio es una urgencia". Han recordado que tras la reunión mantenida el pasado diciembre con el Consejero de Educación, la Junta directiva del AMPA, "salió con el optimismo de ver acelerada la construcción de un nuevo centro y empezar a ver posibles soluciones para los problemas actuales y de futuro", si bien "la esperanza se ha tornado en incertidumbre".

Mientras la Comunidad Autónoma "publica constantemente proyectos de innovación en otros centros, el Marqués de Vallejo sigue excluido de estos avances". "Aunque reconocemos pequeñas obras de mantenimiento, denunciamos la falta de un plan oficial y serio", ha reseñado, al tiempo que han reclamado "un compromiso firmado y un calendario de obras; las palabras se las lleva el viento y nuestro colectivo no puede esperar más. El nuevo colegio es una urgencia".

Resulta "inaceptable que, tras anunciarse una prórroga del transporte escolar por 3,8 millones de euros, los alumnos del Marqués de Vallejo sufran una clara discriminación horaria". La empresa adjudicataria realiza otros servicios de transporte previos a los correspondientes a nuestro centro, "lo que estaría generando incompatibilidades horarias que provocan los retrasos señalados".

Esta circunstancia, "si bien externa al contrato principal, no exime a la empresa de su responsabilidad de cumplir con los horarios establecidos y garantizar los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio tal y como fue contratado". Esta situación "recorta su tiempo lectivo y, lo que es más grave, altera sus rutinas terapéuticas esenciales para su desarrollo".

En este manifiesto han dejado claro que "ya no vale todo en el Marqués". "No se pueden mezclar de forma indiscriminada diferentes patologías con trastornos graves de conducta", porque "es imperativo legal dotar al centro de personal suficientemente cualificado para tratar cada trastorno de forma específica, garantizando un ambiente gratificante tanto para el niño como para su entorno".

Para estos alumnos, "la estabilidad no es un lujo, es una necesidad terapéutica; cualquier cambio en su entorno o en las personas que los atienden supone un retroceso en su desarrollo".

APOYO SINDICAL Y GRATITUD A LOS PROFESIONALES CON VOCACIÓN

Desde el AMPA "apoyamos firmemente la solicitud de las organizaciones sindicales para calificar al colegio como centro de difícil desempeño". Esta medida "es necesaria para atraer y mantener a profesionales cualificados mediante complementos de peligrosidad y otros incentivos que fomenten su permanencia".

En este punto, han agradecido públicamente a todas aquellas personas que, "empatizando con nuestras familias, deciden quedarse y ayudar a nuestros hijos en su desarrollo. Valoramos profundamente su implicación y su vocación en el día a día".