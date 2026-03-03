'Farra' Y 'Viejos Tiempos' En Una Semana De Teatro En El Bretón De Logroño - TEATRO BRETÓN

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón se mete de lleno en el mes de marzo con una programación muy teatral para este fin de semana.

El viernes, 6 de marzo, a las 20 horas, el Teatro Bretón se va de fiesta con 'Farra' de la Compañía Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Cásico.

Este espectáculo revindica lo barroco, la fiesta por excelencia, y enarbola distintos temas reivindicando lo valioso de la palabra, del teatro y de la música para desarrollar la imaginación.

Esta especie de "Cabaret barroco" presenta cuadros escénicos cuyo denominador común es el Siglo de Oro siendo atravesados por el circo, la magia y la música en directo.

En 2025, 'Farra' fue premiado como mejor espectáculo musical en los Premios Max. El precio de las entradas oscila entre los 10 y los 12 euros, y tiene una duración de una hora y 20 minutos.

El sábado 7 de marzo, a las 20 horas, llegan los 'Viejos tiempos'. Se trata de una de las obras cumbre de la dramaturgia de Harold Pinter, un ejemplo de cómo la imaginación y el recuerdo pueden afectar a nuestra visión del pasado y a la forma de vivir el presente.

Protagonizada por Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina, 'Viejos tiempos' propone un juego de sospechas, celos, deseos y dudas, entre tres amigos donde la frontera entre la realidad y la fantasía se desdibujan. La obra dura una hora y 20 minutos y el precio de las entradas varía entre los 8 y los 20 euros.