Febrero acabará con lluvias en noroeste peninsular, calima en Canarias y temperaturas típicas de la época

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Fuerteventura con calima, a 27 de diciembre de 2022, en Fuerteventura, Las Palmas, Islas Canarias (España). El viento de hoy ha causado más de 125 incidentes, como caídas de ramas de árboles, palmeras, postes - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La recta final de la semana estará marcada por el paso de un frente que dejará lluvias en el noroeste peninsular y en el este del territorio, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Tras el frente llegará aire más frío y bajarán las temperaturas, que quedarán en valores más normales para la época del año.

La próxima semana comenzará con un incremento de la inestabilidad y con precipitaciones que se darán en el oeste peninsular para trasladarse después a zonas del este y del sur. A su vez, también será destacable en Canarias el episodio de calima y de vientos intensos con temporal marítimo durante este viernes y el sábado.

Durante este viernes, todavía podrán registrarse precipitaciones localmente fuertes en Canarias. Sin embargo, lo más destacable en la zona será la calima intensa, así como las rachas muy fuertes de viento y el temporal marítimo. En la Península, un frente podría dejar lluvias en Galicia y las comunidades cantábricas para acabar llegando al noroeste de Castilla y León.

En el resto del país, el día será poco nuboso, aunque se podrán ver bancos de niebla en puntos del área mediterránea peninsular y Baleares. Además, las temperaturas bajarán de manera notable en el oeste peninsular. En el resto del país no se registrarán grandes cambios, por lo que los valores todavía será altos para la época del año en el centro, este y tercio sur peninsulares.

La calima y los vientos muy fuertes seguirán el sábado en Canarias, donde se registrarán precipitaciones en las islas más montañosas. De acuerdo con Del Campo, el frente de la jornada anterior continuará su avance en la Península a la vez que se irá debilitando. Aún así, dejará lluvias en en el Cantábrico y en el este del territorio.

En líneas generales, éstas serán débiles y dispersas, aunque en las montañas de Andalucía y del sureste de Castilla-La Mancha podrían ir acompañadas de alguna tormenta. En el resto de España habrá intervalos de nubes y en Canarias y en la mitad peninsular, se dará calima. En este marco, los termómetros bajarán y lo harán de manera notable en el centro y en el este del territorio.

De hecho, el sábado se amanecerá con algunas heladas en el norte peninsular. León, por ejemplo, podrá quedararse con una mínima de -2ºC. Por esta parte, el portavoz de AEMET dice que los valores térmicos serán más propios de estas fechas e incluso estarán ligeramente por debajo de lo normal en algunos puntos.

El tiempo será más estable del domingo, de acuerdo con Del Campo. Aún así, habrá heladas al comienzo del día en buena parte del interior de la mitad norte. Los cielos registrarán pocas nubes y además habrá algunas lluvias débiles en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante. A su vez, también podrán darse precipitaciones en el entorno del Estrecho y en Ceuta y Melilla.

Asimismo, es probable que continúe la calima en la mitad sur y en Canarias. Con relación a esto último, el pronóstico recoge que las lluvias también continuarán en el norte de las islas más montañosas y habrá vientos intensos en zonas expuestas al alisio. Por lo demás, el portavoz de AEMET especifica que las máximas en la Península serán altas, sobre todo en el tercio norte. De hecho, se superarán los 20ºC en puntos del Cantábrico y del Valle del Guadalquivir.

EL LUNES SE FORMARÁ UNA DARA QUE TRAERÁ LLUVIAS A GALICIA Y ANDALUCÍA

Del Campo espera una inestabilización de la atmósfera el lunes por la posible formación de una dana que se situaría al suroeste de la Península y que traería lluvias que en esta ocasión no van a ser de gran intensidad. Las precipitaciones se extenderán por el oeste y el centro del territorio, con los mayores acumulados en Galicia y posibles tormentas en Andalucía Occidental. A su vez, también podrá llover de forma débil en puntos del área mediterránea.

Todo ello sucederá en un día en el que las temperaturas nocturnas estarán en notable ascenso en la mitad norte y sólo habrá heladas en zonas de montaña. Por el contrario, las diurnas bajarán en Galicia. En el resto, los termómetros no experimentarán grandes cambios. En lo que respecta a Canarias, el archipiélago registrará nubes y lluvias en el norte de las islas más montañosas con temperaturas sin cambios.

De cara al martes y miércoles, el portavoz de AEMET indica que continuará esta situación de cierta inestabilidad atmosférica. De esta manera, serán probables las lluvias en amplias zonas del territorio, sobre todo del este y del sur de la Península. Por zonas, las más abundantes se darían en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en puntos de Aragón y del este de Castilla-La Mancha, sin descartarlo en zonas próximas. Todo esto con la llegada de aire más templado y temperaturas, por lo tanto, más altas.

LAS MÁXIMAS BAJARÁN HASTA 12ºC EN EL NOROESTE PENINSULAR

Por su parte, la experta de Meteored España Silvia Ferrer ha avanzado que mañana se producirá un descenso térmico notable en amplias zonas del interior del tercio norte y este de la Península. En concreto, las temperaturas diurnas serán entre 8 y 12ºC más bajas, especialmente en País Vasco, Navarra, La Rioja, este de Castilla y León, Aragón, oeste de Cataluña, nordeste de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana.

Por la noche, Ferrer ha apuntado a que los valores descenderán sobre todo en el noroeste, mientras que en el litoral mediterráneo y Baleares podrían incluso subir ligeramente. Ya durante el domingo ascenderán entre 4 y 8ºC en la vertiente cantábrica y el Sistema Ibérico. Este día, las mínimas bajarán ligeramente y habrá heladas débiles en zonas de montaña y en la meseta norte. Aún así, las mínimas permanecerán estables en el Estrecho y Alborán.

En Canarias, los restos de la DANA provocarán precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas, con barro en las orientales, mientras que la calima aumentará en la península. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, con heladas débiles en zonas de montaña y en la meseta norte, permaneciendo estables en el Estrecho y Alborán.