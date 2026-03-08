Febrero fue un mes muy cálido y muy húmedo en La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de febrero fue en La Rioja muy cálido en temperaturas y muy húmedo en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de febrero pasado tuvo un comportamiento general muy cálido en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de +1,6 grados, en Logroño-Aeropuerto, y de +3,4 grados en Arnedo, con un promedio regional de +2,8 grados con respecto a las normales de referencia (1991-2020) que, para este mes, son 5 grados.

Se sitúa de este modo como el tercero entre los febreros más cálidos desde el año 1961.

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 7,4 grados, mientras que en el pasado febrero, se registraron 9 grados, es decir, una anomalía de +1,6 grados, y carácter cálido.

LLUVIAS.

Respecto a las precipitaciones, el carácter pluviométrico de febrero en la comunidad fue muy húmedo, especialmente en el valle de La Rioja Media.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 216% con respecto a los normales de referencia, con un rango que osciló entre valores del 133% en Arnedo, y del 316% en Logroño-Aeropuerto.

Asi, de acuerdo con estos datos, se sitúa segundo, tras el de 2016 (270%), en el ránquin de los más húmedos desde el año 1961.

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 27 mm, mientras que, en el pasado febrero, el valor medio ha sido de 85,2 mm, lo que supone una anomalía de +58,2 mm y un porcentaje del 316 por ciento, con lo que en este caso, se considera extremadamente húmedo.