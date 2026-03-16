La Federación Riojana de Fútbol abre este lunes las aulas de su 'Escuela de Familias'

Escuela de Familias - FRF

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Fútbol (FRF) pone en marcha este lunes 16 de marzo, a partir de las 19 horas en la Sala Capilla del Edificio de la 'Bene' en Logroño, las aulas de su 'Escuela de Familias'.

Una primera sesión de una iniciativa del área de Formación de la FRF destinada a los familiares de los deportistas de la Territorial (sin límite de edad, pero sobre todo focalizada en familias de jóvenes de entre 5 y 18 años).

Este seminario permanente nace con el objetivo de abordar temas relevantes y de actualidad que tengan que ver con el tratamiento positivo del rol de los familiares en la experiencia futbolística de sus hijos, nietos o hermanos; además de contribuir a generar pautas para optimizar la experiencia y el rendimiento deportivo.

La importancia que tiene el fútbol en el desarrollo de los jóvenes que lo practican es muy elevada, sobre todo en las facetas social, emocional y afectiva, por lo que la presencia familiar en esta experiencia es altamente recomendable.

En contra del foco negativo que, a veces, se pone en la presencia de los familiares, esta iniciativa considera fundamental que se acompañe a los jóvenes en su experiencia futbolística.

La primera de las sesiones de esta 'Escuela de Familias' (se pretende que sean trimestrales) se celebrará bajo el epígrafe 'Familiares en el fútbol base: claves para sumar', abordando cómo el fútbol base suma en la familia y cómo el aprendizaje de habilidades conductuales y la gestión del comportamiento puede maximizar el rendimiento deportivo y la eficacia personal en entornos de competición.

Una sesión que contará con la participación de David Ochoa (coach deportivo y de equipos y entrenador UEFA Pro) y de Javier Arana (especialista en Psicología del Deporte y profesor de la Universidad de La Rioja).