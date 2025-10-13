La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja advierte del retraso de citas en "especializada"

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde la Federación de Sanidad de CCOO han manifestado públicamente su "profunda preocupación e indignación ante la insoportable demora que están sufriendo las citas en la atención sanitaria especializada en nuestra comunidad".

"Nos llegan continuamente testimonios tanto de profesionales sanitarios como de la ciudadanía, que denuncian esperas de más de seis meses para consultas, pruebas diagnósticas y cirugías, así como no se está realizando los seguimientos de revisiones médicas necesarios tras las intervenciones quirúrgicas, lo que está generando un clima de angustia, incertidumbre y deterioro en la salud de los y las pacientes", ha indicado el sindicato en un comunicado.

Para CCOO "es imposible no alarmarse ante una situación que está poniendo en riesgo el bienestar físico y mental de miles de riojanos y riojanas". "Que no nos engañen, las listas de espera no se están viendo reducidas y nos siguen intentado vender grandes mejor en servicios sanitarios, cuando las personas no estamos viendo reflejada ninguna inversión en nuestro bienestar", ha indicado.

La Federación ha indicado que "nos tememos seriamente que el Gobierno de La Rioja esté cayendo en el mismo error que ha cometido la Junta de Andalucía: una mala planificación, una gestión ineficaz de los recursos y una alarmante falta de respuesta ante una situación que se agrava día a día".

"No podemos permitir que La Rioja siga ese camino, que ha demostrado ser letal para el sistema público de salud en otras comunidades. Desde la FSS de CCOO reclamamos una actuación urgente y decidida", ha indicado.

"La ciudadanía no puede seguir esperando. La sanidad pública es un derecho, pero no basta con que sea gratuita y universal: debe ser ágil, eficiente y de calidad. Si no se toman medidas inmediatas, el sistema se encamina hacia un colapso, más aún del que ya existe, y ya no será posible revertir sin graves consecuencias, ha indicado.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras los riojanos y riojanas ven peligrar su salud por una dejación de funciones del Gobierno autonómico", ha añadido.

La Federación de Sanidad de CCOO exige "responsabilidad, transparencia y, sobre todo, soluciones". "No podemos permitir que el actual gobierno de La Rioja debilite nuestro bien mas preciado, la sanidad publica y que no garantice la atención a toda la ciudadanía, sino que lo que viene haciendo con una demostración de inhumanidad son más recortes y más privatizaciones", ha concluido.