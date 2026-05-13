Feministas del PCE-IU exigen la cancelación del concierto de Plácido Domingo en Logroño

Archivo - El tenor Plácido Domingo, - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las feministas del PCE-IU han criticado la programación del tenor Plácido Domingo en Logroño y exigen al Ayuntamiento y a las instituciones implicadas en la organización del evento que procedan de inmediato a su cancelación.

Las organizaciones recuerdan que Plácido Domingo fue investigado y reconoció públicamente comportamientos inapropiados tras las denuncias de más de veinte mujeres que lo acusaron de acoso y agresión sexual a lo largo de décadas. Para las feministas del PCE e Izquierda Unida, permitir que este artista actúe en un escenario sufragado o respaldado con fondos públicos constituye "un mensaje devastador para las víctimas de violencia sexual y una contradicción flagrante con las políticas de igualdad que las instituciones dicen defender".

Las feministas del PCE-IU califican de "profundamente equivocada" la decisión de programar este concierto y la consideran "un error político sin justificación alguna", dado que "las instituciones deben ser coherentes con el compromiso social de erradicar la violencia machista y no convertir los escenarios públicos en altavoces de quienes han ejercido esa violencia".

Subrayan, además, que la impunidad cultural con la que ciertos artistas de renombre continúan actuando ante el silencio de las administraciones "alimenta la cultura de la violación y manda el peor mensaje posible a la sociedad, especialmente a las mujeres y a las víctimas que se atrevieron a alzar la voz".

Por todo ello, las feministas del PCE-IU exigen a las instituciones logroñesas y riojanas que retiren de forma inmediata su respaldo a este evento y que, en coherencia con las leyes de igualdad vigentes, establezcan criterios claros para impedir que personas señaladas por violencia sexual actúen en espacios o con fondos públicos.

Asimismo, las feministas del PCE-IU se suman al llamamiento al boicot cultural a artistas vinculados institucionalmente al estado genocida de Israel, en el contexto del concierto del pianista israelí, Shai Maestro, celebrado en Logroño el día 7 de mayo.

Recuerdan que Israel lleva más de dieciocho meses perpetrando lo que organismos internacionales, relatores de la ONU y numerosas instituciones jurídicas han calificado de crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Ante esta situación, las feministas del PCE-IU consideran que la comunidad artística e institucional "no puede mantenerse al margen y continuar con la normalidad como si nada ocurriera".

Las feministas del PCE-IU defienden que el boicot cultural es "una herramienta legítima y necesaria de presión política" ante la inacción de los gobiernos occidentales, y recuerdan que el propio Parlamento Europeo, numerosos sindicatos y organizaciones de la sociedad civil han secundado llamamientos similares. Estas organizaciones instan al Ayuntamiento de Logroño a valorar la cancelación o, cuando menos, a no destinar fondos públicos a la promoción de eventos parecidos en un futuro, en solidaridad con el pueblo palestino y en línea con la posición mantenida por las fuerzas progresistas a nivel estatal e internacional.

Para las feministas del PCE-IU, "una ciudad que se dice comprometida con los derechos humanos no puede ofrecer sus mejores escenarios a quienes representan, directa o indirectamente, instituciones responsables de violaciones masivas del derecho internacional".