La FEMP crea un grupo de trabajo sobre patrimonio histórico en pequeñas poblaciones - AYUNTAMIENTO DE CLAVIJO

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura y Patrimonio de la FEMP ha acordado en su reunión de hoy crear un grupo de trabajo sobre patrimonio histórico en pequeñas poblaciones.

El objetivo de esta iniciativa, según ha explicado el presidente de la comisión y alcalde de Clavijo (La Rioja), Pedro Muro, es trasladar las consultas, peticiones y problemas de los pequeños municipios a los ministerios, entre ellos el de Cultura, y a las comunidades autónomas, con el objetivo de mejorar el apoyo que se presta para el mantenimiento y conservación del patrimonio.

"Necesitamos -ha afirmado- que se facilite el acceso al 2% cultural a las pequeñas localidades, que son poseedoras de bienes de interés cultural y que se encuentran con dificultades técnicas al carecer, en ocasiones, de personal técnico propio y tener que contratar fuera los proyectos".

"Esto hace que tengan que realizar un desembolso que no tienen la certeza, desde el punto de vista de la convocatoria, de si va a revertir o no en la aprobación de ese proyecto", ha indicado Muro.

En la reunión, celebrada en la sede de la federación, los miembros de la comisión también han abordado otras cuestiones, como la situación de los diferentes convenios que tiene suscritos la FEMP, como la Red de Ciudades Amigas del Circo, el Programa PLATEA o la Campaña María Moliner.