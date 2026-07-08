La FER anima a marcar la 'Casilla Empresa Solidaria' para ayudar a financiar proyectos y "construir sociedad" - FER

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más 2.300 empresas riojanas marcaron el año pasado la 'Casilla Empresa Solidaria 2025', superando los 404.000 euros de recaudación. Una cifra que supone un incremento del 17,2 por ciento con respecto al año anterior y que elevó la participación al 20,9% del tejido empresarial regional. Una iniciativa "que avanza" y ante la que desde la FER y la Plataforma del Tercer Sector piden a las empresas "que sigan participando".

Gracias a ello, en La Rioja se desarrollaron un total de 109 programas de interés general, gestionados por 56 entidades del Tercer Sector y con una financiación por importe de 3.414.640,44 euros.

El presidente de la FER y la Cámara de Comercio, Eduardo de Luis, ha recordado que la Casilla Empresa Solidaria puede marcarse durante el periodo de presentación del Impuesto de Sociedades, entre el 1 y el 25 de julio, en el apartado de fines sociales en la casilla '00073' del modelo '200' y en la casilla '069' del modelo '220'.

"PROGRESO SOCIAL DE LA RIOJA"

Como ha destacado, marcar esta casilla "contribuye al progreso social de nuestra comunidad". La FER participa como entidad embajadora de esta campaña desde 2022.

Gracias a esta casilla, prosigue, "se pueden tratar una gran diversidad de proyectos dirigidos a garantizar los derechos de la ciudadanía, a luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad y tienen por objetivo avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva".

Como ha matizado, marcar esta casilla "no tiene coste adicional" y se destina el 0,7 por ciento de la tributación a financiar proyectos sociales del tercer sector. "Contribuyen, así, a que ese dinero tenga un impacto real en la vida de las personas".

Tras agradecer la "sensibilidad" de las empresas riojanas, De Luis sí que ha querido matizar que "nos queda mucho camino por recorrer para subir estos porcentajes" por eso reitera el llamamiento directo a las empresas riojanas; "Realmente es un gesto muy sencillo que tiene un gran impacto real".

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Jorge Ruiz Chicote, ha explicado que de los 109 proyectos que se pudieron realizar el año pasado, a través de 56 ONG, estos tenían que ver con la infancia, la familia, la discapacidad, personas mayores, muejres o migración, entre otros.

Desde la Plataforma -prosigue- "queremos trabajar mano a mano con el tejido empresarial para dinamizar la sociedad y desmitificar lo social de lo vulnerable".

Como ha destacado las empresas están demostrando "un compromiso ejemplar con la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Queremos agradecer que cada vez sean más las que marcan la casilla de Fines Sociales en el Impuesto de Sociedades, una decisión que permite destinar recursos a quienes más lo necesitan y reforzar la labor que desarrollan las entidades sociales".

La alianza entre instituciones, tejido empresarial y ciudadanía es la que nos permite "construir una comunidad mejor. Una Rioja más cohesionada, inclusiva y comprometida, donde nadie se quede atrás", ha finalizado.

CASILLA EMPRESA SOLIDARIA

La evolución de La Rioja se enmarca en el crecimiento sostenido de la Casilla Empresa Solidaria en toda España. A nivel nacional, la iniciativa alcanzó en 2025 un nuevo máximo histórico, con casi 125 millones de euros recaudados. No obstante, aplicando un 0,7% a la recaudación del Impuesto de Sociedades prevista por el Ministerio de Hacienda, si todas las empresas marcaran la Casilla Empresa Solidaria en la declaración de este tributo en España el máximo importe que se podría obtener en esta campaña sería de 295 millones de euros.

En 2025 más de 373.000 empresas en España marcaron la Casilla en su Impuesto de Sociedades. Estas cifras representan un incremento interanual del 44,3% en recaudación y del 20,4% en número de empresas participantes. Con la recaudación de las campañas Casilla Empresa Solidaria y X Solidaria de 2024, en 2025, se financiaron 1296 proyectos desarrollados por 344 entidades sociales a nivel estatal. A nivel autonómico, en 2024, se financiaron 9829 proyectos, desarrollados por 3567 entidades.

La Casilla Empresa Solidaria es una herramienta singular en el contexto europeo, desarrollada en el marco del modelo español de colaboración entre administraciones, empresas y sociedad civil. Los análisis comparados realizados en países como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Polonia, Hungría o Eslovaquia muestran que este tipo de mecanismos no existe en sus sistemas tributarios. Se trata, por tanto, de una innovación propia de España que refuerza el compromiso social de las empresas.