La FER califica "de fracaso" la huelga general, con una incidencia de apenas el 3,1% en las empresas riojanas

Piquetes organizados a favor de la huelga general y Policía Nacional, - Rober Solsona - Europa Press

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) considera que la huelga general celebrada hoy "ha sido un fracaso", con un seguimiento "muy limitado y una incidencia estimada del 3,1 % en el tejido empresarial riojano".

Los datos manejados por la Federación reflejan "que la inmensa mayoría de las empresas ha desarrollado su actividad con normalidad". Para la FER, esta escasa participación evidencia que la convocatoria "no ha contado con el respaldo de los trabajadores ni de las empresas de La Rioja".

"Reiteramos nuestro respeto al derecho de huelga, del mismo modo que siempre hemos reivindicado el derecho de los trabajadores a acudir libremente a sus puestos de trabajo".

Sin embargo, esta huelga ha tenido "una marcada motivación política, pretendiendo trasladar a las empresas, a los trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de unas reivindicaciones cuya respuesta corresponde principalmente a las administraciones públicas".

"Rechazamos y lamentamos que las empresas y sus trabajadores sean utilizados como instrumento de presión para influir en decisiones políticas y legislativas. Este tipo de convocatorias perjudica especialmente a las pymes y a los autónomos, que afrontan cada día importantes dificultades para mantener su actividad, su competitividad y el empleo, en una permanente inseguridad jurídica y un clima de desconfianza", indican.

Los empresarios y autónomos riojanos "consideramos que la sociedad riojana ha enviado un mensaje muy claro de responsabilidad, de necesidad de dialogar y de la importancia de seguir manteniendo la normalidad empresarial".