La FER considera que "a pesar de las dificultades, las empresas y los autónomos siguen impulsando empleo"

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La FER considera que "sigue la tendencia positiva en el empleo y en la Seguridad Social riojanas". La Comunidad registró 548 parados menos que hace un año y 3.770 cotizantes más a la Seguridad Social.

Las cifras ofrecidas hoy por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Seguridad Social también fueron buenas al cierre del mes de septiembre. El paro bajó en 383 personas y hubo 2.262 cotizantes más.

La Rioja baja de los 12.000 desempleados (11.788) y obtiene una tasa del 7,7%. Por sectores, se produjo un buen comportamiento en la agricultura (-60), subió en la industria (7) y bajó también en la construcción (34) y especialmente en los servicios, con 283 desempleados menos.

Los datos revelan que, a pesar de las dificultades habituales, la incertidumbre internacional y nacional y los problemas de inseguridad jurídica, las empresas y los autónomos siguen impulsando el empleo.

"Seguimos insistiendo en la paradoja de que todavía tengamos 12.000 personas registradas como demandantes de empleo y las empresas y los sectores continúen con muchas dificultades para encontrar personal cualificado y menos cualificado".

Un problema "que se puede agravar en los próximos años, con las masivas jubilaciones y la escasa entrada en el mercado laboral para la oferta empresarial existente".