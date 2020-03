La FER cree que las medidas de Sánchez "destruirán miles de empresas, autónomos y empleos"

El colectivo empresarial manifiesta que "es intolerable que se ponga en duda su honorabilidad bajo la sospecha de cometer fraude en la lucha contra el coronavirus"

LOGROÑO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) considera la decisión adoptada en el último Consejo de Ministros "como precipitada, gravísima, unilateral, injustificada y de dudosa constitucionalidad, que atenta contra la libertad de empresa y que parece ser adoptada a espaldas de la realidad que viven las empresas y los autónomos españoles por culpa de la actual pandemia".

"No tiene sentido plantear que, una vez se normalice la situación, se volverá a activar la temporalidad cuando por desgracia en muchos casos no habrá ya actividad, y por lo tanto no habrá empleo que salvaguardar. No es cierto que en todos los casos la situación vaya a ser temporal. No se trata de un mero paréntesis en la economía, y por lo tanto la obligación a las empresas de mantener el empleo durante seis meses será en muchos casos imposible de cumplir", aseveran en un duro comunicado de prensa.

Para la FER se está estableciendo "una gravísima limitación de las facultades empresariales que son esenciales desde el punto de vista organizativo, poniendo en grave riesgo las posibilidades empresariales de sobreponerse a la actual situación. Las empresas y los autónomos necesitan poder adaptar su estructura laboral a la situación real, por lo que la obligación de mantener los puestos de trabajo provocará el cierre de miles de empresas y autónomos".

Además el establecimiento de plazos que la propia Administración se ve incapaz de cumplir, "ahora se trasladan a las empresas y autónomos, que en muchos casos están cerrados y recibirán sanciones económicas por esto".

El anuncio de la revisión de oficio de los ERTES y las posibles sanciones ante la consideración por parte de la Administración de que las medidas solicitadas por la empresa en relación al empleo no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina "aboca al sector empresarial a una enorme inseguridad jurídica, justo todo lo contrario de lo que se necesita en este momento", considera la Federación.

Este planteamiento "además de denotar un desconocimiento absoluto de la realidad es un ataque a la figura del empresario y del autónomo, puesto que parece que se le está acusando de querer utilizar este contexto sobrevenido, una crisis sanitaria jamás conocida, para despedir a miles de trabajadores, cuando la situación actual requiere de todo lo contrario: un esfuerzo conjunto y una unidad sin fisuras para poder salir adelante".

Por otra parte, hay que destacar que el Gobierno de la Nación "ha eludido, una vez más, la necesaria consulta a las organizaciones empresariales en una materia de tal importancia y magnitud, obviando el papel que nuestro ordenamiento jurídico reserva a los representantes de los empresarios".

"Es muy importante destacar que la voluntad de las empresas y autónomos es por encima de todo, -una vez superemos la actual crisis sanitaria-, sostener en lo posible la actividad económica y el empleo, para lo cual necesitamos medidas que nos ayuden en esta dificilísima tarea. Y en ningún caso no decisiones como las recientemente adoptadas, que van en sentido contrario y muestran un desconocimiento de la realidad económica y una desconfianza totalmente injusta hacia el colectivo empresarial español".

Por todo ello, la Federación de Empresas de La Rioja reclama al Gobierno de España "que reconsidere estas medidas y retome el diálogo con los agentes económicos y sociales para lograr, con la imprescindible colaboración y la unión de todos, articular medidas que realmente contribuyan a la conservación de la actividad económica, las empresas y autónomos y el empleo, que debe de ser el objetivo común de todos juntos con la superación de la emergencia sanitaria".