La FER y Dorota Maslanka refuerzan su colaboración para la gestión de patentes y marcas en las empresas riojanas - FER

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FER, Eduardo de Luis Olloqui, y Dorota Maslanka Kubik, directora del despacho MASLANKA & Co. Patentes y Marcas, han renovado un año más el acuerdo de colaboración que mantienen para la prestación de servicios de asesoramiento y gestión integral de la propiedad industrial e intelectual, principalmente de marcas y patentes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

El acuerdo contempla un servicio de auditorías de propiedad industrial, con el objetivo de diagnosticar el estado de protección de productos y servicios, líneas de investigación o tecnología de una empresa, para preservar mejor sus intereses mercantiles y comerciales.

El convenio de colaboración se ha firmado en el marco de actividades que desarrolla la FER, a través de su Departamento de Internacional, miembro de la Red Enterprise Europe Network de la Comisión Europea.