La FER y el Gobierno impulsan la nueva FP Dual con una formación gratuita para tutores de las empresas

La Federación de Empresas de La Rioja (FER), en colaboración con el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Formación Profesional, impulsa la formación de tutores y tutoras de empresa en FP Dual con el lanzamiento de un nuevo curso específico dirigido a compañías que participan -o desean participar- en proyectos de Formación Profesional Dual. Se trata de una formación gratuita, abierta a cualquier empresa interesada en incorporarse a este modelo.

Una iniciativa que han presentado el secretario general de la FER, Eduardo Fernández, y el director general de Formación Profesional, Daniel Marín.

Han recordado que la aprobación de la Ley Orgánica 3/2022, toda la Formación Profesional pasa a tener carácter dual, integrando de manera estructural a las empresas como agentes formadores activos. En este nuevo contexto, la figura del tutor o tutora de empresa se convierte en un pilar clave para garantizar una experiencia de aprendizaje de calidad para el alumnado y un proceso eficaz para las empresas.

Las empresas ya no solo acogen estudiantes, sino que también forman, acompañan y evalúan. El año pasado han indicado que fueron 5.000.

Por ello, la formación de las personas que asumen este rol resulta fundamental. El Curso de Formación de Tutores de Empresa en FP Dual-FER ofrece las herramientas necesarias para desempeñar esta función con seguridad, eficacia y motivación, combinando conocimientos técnicos con competencias pedagógicas.

El curso pone el foco en el papel del tutor o tutora de empresa como referente, guía y modelo para el alumnado, destacando la importancia de habilidades como la comunicación, la motivación y el acompañamiento. Porque formar no es solo enseñar, sino también implicar, inspirar y dejar huella.

La formación está dirigida a empresas implicadas en FP Dual, personas de la plantilla que ejercen como tutores o tutoras, así como responsables de recursos humanos y formadores internos. Entre sus objetivos se encuentran la presentación del sistema de Formación Profesional, el papel de la empresa en la FP, las funciones del tutor de empresa, las competencias transversales necesarias para este rol y la correcta adaptación de la formación a entornos virtuales.

BENEFICIOS CLAVE DE LA FP DUAL PARA LAS EMPRESAS

La FP Dual se consolida como una herramienta estratégica para las empresas riojanas, ofreciendo ventajas claras y tangibles. A través del modelo impulsado por el Gobierno de La Rioja y la FER, las empresas cuentan con acompañamiento integral durante todo el proceso, que incluye la gestión administrativa, el seguimiento pedagógico y la resolución de incidencias. La FER, además, cuenta con un punto de información de FP Dual para las empresas

La FP Dual facilita además una formación a medida, alineada con las competencias reales que necesita cada empresa, frente a perfiles genéricos del mercado. Esto se traduce en una reducción de los costes de formación, ya que el alumnado llega con una base teórica adquirida en el centro educativo y la empresa se centra únicamente en la formación específica de su actividad.

Tras el periodo de adaptación, los estudiantes contribuyen de forma activa a proyectos reales, lo que supone un incremento de la productividad y un aporte de valor inmediato. Al mismo tiempo, la incorporación de alumnado en FP Dual favorece la actualización de los equipos, aportando conocimientos actualizados y nuevas perspectivas, al tiempo que los trabajadores con más experiencia refuerzan sus competencias como tutores.

Todo ello se convierte en una ventaja competitiva en la atracción de talento, ya que las empresas formadoras acceden de manera preferente a perfiles cualificados en el momento de incorporarse al mercado laboral.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y ACOMPAÑAMIENTO

El contenido del curso ha sido elaborado por profesionales de referencia en el ámbito de la FP Dual, con experiencia acreditada en el diseño de manuales para entidades como CaixaBank Dualiza y Fundación Bertelsmann, en colaboración con el Departamento de Formación, Empleo y RSE de la FER. Han participado en su desarrollo Mª Ángeles Caballero Hernansanz, de IDEA Instituto Dual Europa, y Pep Lozano Gutiérrez, de Kite Projects, S.L.

La formación tiene una duración total de 12 horas, combinando 10 horas online, a través de una plataforma interactiva accesible a ritmo del participante, y 2 horas presenciales centradas en el intercambio de experiencias, la resolución de dudas y dinámicas de simulación. Además, el curso cuenta con un servicio de acompañamiento y dinamización a cargo del Punto de Información Dual de la FER.

El curso se imparte a través de la plataforma FP Dual La Rioja y refuerza el compromiso de la FER y el Gobierno regional, con una Formación Profesional Dual de calidad, alineada con las necesidades reales de las empresas y orientada a mejorar la empleabilidad del alumnado. Más información en: https://fpdualrioja.fer.es/