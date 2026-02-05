La FER homenajea a 33 empresas y autónomos que suman 35 años fieles a la organización

Acto de homenaje en la FER - J L GARRIDO

LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas ha celebrado hoy, en su sede, un acto de homenaje a sus empresas más antiguas, concretamente, a 33 compañías y autónomos que llevan 35 años integrados en la FER o en alguna de su centenar de asociaciones.

Han participado en el acto el presidente de la FER, Eduardo de Luis y el vicepresidente primero, Carlos del Rey, y las empresas homenajeadas han recibido una reproducción a escala del Monumento al Empresario, la escultura de Félix Reyes que la FER donó a la ciudad y que se encuentra ubicada en la rotonda entre Club Deportivo y República Argentina.

El presidente de la FER, Eduardo de Luis, en su intervención, se ha mostrado "convencido de que sin empresas no hay futuro para una Comunidad".

"Por eso", ha dicho, "nuestro principal papel o función como organización empresarial es defender a nuestro tejido empresarial y trabajar para que vuestra actividad se produzca en las mejores condiciones".

Ha añadido: "Seguimos trabajando para que los intereses de las pequeñas y medianas empresas tenga voz, se escuche su opinión y se tenga en cuenta cuando se toman decisiones, cuando los políticos toman decisiones, cuando las instituciones toman decisiones que nos afectan".

El presidente ha citado algunos de los obstáculos que tienen las empresas, entre otros, "el absentismo, la excesiva normativa, la burocracia o los costes laborales que no paran decrecer".

"Todo ello en una época de incertidumbres, inseguridad jurídica , inestabilidad nacional, conflictos internacionales y etapas en las que es obligado adaptarse", ha indicado.

De Luis ha calificado de "héroes" a los empresarios y autónomos, añadiendo: "Nos tenemos que quedar con ese optimismo y seguir creciendo y contribuyendo a una sociedad que cada día es mejor y es gracias a vosotros".