La FER organiza del 14 al 16 de octubre una visita de sumilleres de Brasil a bodegas de Rioja

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Empresas de La Rioja (FER) sigue acercando a prescriptores del vino a nuestras bodegas de la DOCa Rioja, con el objetivo de continuar avanzando en su presencia internacional.
En esta ocasión, la FER, a través de su departamento de Internacional, ha organizado la visita a La Rioja de miembros de la junta directiva de la Asociación Brasileña de Sumilleres en Rio Grande Do Sul., que estarán realizando visitas a bodegas de Rioja ente el 14 y el 16 de octubre, en una agenda elaborada ateniendo a los intereses de estos profesionales cariocas.
Esta asociación tiene su sede en Bento Gonçalves, el corazón de la producción del vino en Brasil.
AGENDA DE VISITAS
La agenda de visitas a las bodegas es la siguiente:
14 de octubre
Bodegas Baigorri (Samaniego)
15 de octubre
Bodegas CVNE (Haro)
Bodegas Muga (Haro)
Bodegas López de Heredia. Viña Tondonia (Haro)
16 de octubre
Visita a la Federación de Empresas de La Rioja (FER)
Bodegas Marqués de Murrieta (Logroño)
Bodegas Ysios (Laguardia)
Bodegas Marqués de Riscal (Elciego)
Bodegas Remírez de Ganuza (Samaniego)