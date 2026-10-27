La FER pone el acento en la "inseguridad" y la "fuerte inflación" que viven empresas y autónomos

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER), ha señalado hoy que "las empresas y los autónomos viven en una constante inseguridad jurídica y sufren la fuerte inflación de los precios energéticos y materias primas".

En nota de prensa, la FER se ha referido a los últimos datos conocidos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indican que La Rioja registró en el tercer trimestre del año 300 desempleados menos, pero el paro aumentó en 1.400 personas en relación con el mismo periodo del año anterior.

Con 14.300 desempleados en La Rioja y 151.900 ocupados, la tasa de paro se sitúa en el 8,63 por ciento, por debajo de la media nacional, que es del 10,28 por ciento.

"La buena noticia del descenso del desempleo en estos últimos tres meses no alivia una situación económica difícil para el conjunto de empresas y autónomos, en un contexto de fuerte inflación, precios energéticos que siguen su tendencia al alza, elevados impuestos y costes laborales y salariales que se han disparados en los últimos años", ha dicho.

Ha sumado que "hay dos aspectos que afectan a la competitividad empresarial de manera muy importante", comenzando por "las tasas de absentismo que siguen batiendo récords mes a mes y, en segundo lugar, la inseguridad jurídica agravada por un periodo electoral".

En el contexto internacional, ha sumado, "tampoco hay un panorama muy esperanzador, con conflictos que se hacen crónicos, generan una gran incertidumbre, poca confianza y que no ayudan a la necesaria estabilidad que las empresas necesitan para seguir trabajando con normalidad".

A pesar de ello, ha dicho, "las empresas y los autónomos son los únicos capaces de remontar una situación complicada, y siguen apostando por el empleo y por contribuir a una sociedad próspera y avanzada".