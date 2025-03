FER y UR organizan este miércoles el encuentro 'One to one' que reunirá a empresas y alumnos de los Grados de Ingeniería

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) y la Universidad de La Rioja (UR) celebran el próximo 26 de marzo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial el encuentro One to One, que reunirá a empresas y alumnos que cursan diferentes Grados de Ingenierías, bajo el lema "Tu futuro empieza aquí".

El objetivo de este encuentro es que las empresas industriales riojanas detecten nuevos perfiles y talento profesional, se produzca un mayor conocimiento entre la realidad empresarial y las expectativas de los alumnos y se despierten más vocaciones en las ingenierías, una de las disciplinas universitarias con más salidas profesionales actualmente.

El encuentro cuenta con la colaboración del Clúster de Automoción de La Rioja y el proyecto universitario Autoestudent, ya que una parte de las empresas participantes en el encuentro proceden del sector de la industria de componentes de la automoción.

El encuentro One to One se realiza desde ambas instituciones, la FER y la UR, con el fin de impulsar un nuevo acercamiento entre las empresas y los alumnos de las ingenierías, que les lleve a compartir intereses comunes, a un mejor conocimiento tanto de las necesidades empresariales como las expectativas e inquietudes de los alumnos. El encuentro nace, además, con el fin de aprovechar también las oportunidades de empleo que se puedan producir.

El contexto es complejo para las empresas de La Rioja. En primer lugar, las compañías tienen dificultades para integrar los suficientes perfiles especializados para poder seguir creciendo. En segundo lugar, se produce un envejecimiento de la población unido a la falta de relevo generacional. Son algunos de los obstáculos que deben afrontar ahora mismo las compañías riojanas.

El encuentro fomentará que el talento universitario puede permanecer y arraigarse en La Rioja, no se produzca una fuga de la Comunidad Autónoma en busca de oportunidades mejores y pueda integrarse en las empresas aprovechando todo el caudal de posibilidades de empleo que ofrecen estas empresas. En este sentido, el compromiso empresarial es total con el talento universitario.

La FER y la Universidad de La Rioja han creado este espacio con vocación de continuidad, no solo en las ingenierías, sino en otras áreas, con el propósito de identificar en las diferentes disciplinas interés comunes y nuevas vías de colaboración conjuntas.

EL ENCUENTRO.

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz; el presidente de la FER, Eduardo de Luis, y el coordinador del Clúster de Automoción de La Rioja, Daniel Rueda, inaugurarán el encuentro One to One el 26 de marzo, a las 9 horas, en el salón de actos del Edificio Politécnico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.

A las 9,45 horas y hasta las 14 horas, se desarrollarán de forma paralela tanto las presentaciones de cada una de las empresas participantes, que informarán a los alumnos sobre su actividad, como las entrevistas bilaterales de 15 minutos de duración cada una entre las empresas y el alumnado que las ha solicitado. Los contactos personales se producirán en los distintos stands del hall de la Escuela.

Tendrán lugar un total de 130 entrevistas bilaterales, que han sido solicitadas por 66 alumnos a las 11 empresas industriales participantes. Se realizarán tras la jornada 6 visitas a las instalaciones de las empresas, que han solicitado 57 alumnos Se han inscrito al encuentro One to One un total de 88 alumnos.

Las empresas que asistirán al encuentro One to One son las siguientes: Marzola Biele Group, INDEX Lontana Group, Crealis Group Rivercap, Grupo La Grajera, Garnica One, Ramondín (RMD Group), Starglass, Nidec Arisa, Grupo Elastorsa, Standard Profil e IMEL.

La iniciativa de la FER y la UR culminará en una siguiente fase con las visitas del alumnado a las empresas, que se podrán producir tras el encuentro One to One. Cada empresa participante podrá organizar visitas coordinadas con el profesorado para que los alumnos de ingenierías conozcan "in situ" las instalaciones de las compañías.