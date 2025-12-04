Feria de Asociaciones de la FRV reúne en Riojaforum a más de una treintena de entidades

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, inaugura la Feria de Asociaciones organizada por la Federación Riojana para la Solidaridad (FRVS) - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La I Semana del Voluntariado se cerrará mañana, Día Internacional del Voluntariado, con una Asamblea Extraordinaria de la FRVS y un acto institucional en el que se entregará al Gobierno de La Rioja el borrador del anteproyecto de Ley de Voluntariado. Al acto asistirán la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar La Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) celebra hoy, en Riojaforum, la Feria de Asociaciones de la I Semana del Voluntariado.

En este acto, enmarcado en el 30º aniversario de la entidad, participan más de una treintena de entidades y agentes sociales. La inauguración ha tenido lugar a las 9,30 horas y ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; y el presidente de la FRVS, Jorge Ruiz. Además, han asistido miembros de la Mesa del Voluntariado, como la directora general de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad, Marta Gómez; el director general de Innovación Educativa, Fabián Martín; el subdirector general del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide; y representantes de la Universidad de La Rioja (UR), la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

"Es una semana y una feria con las que buscamos impacto y visibilizar la labor de las entidades y de las personas voluntarias; sobre todo, poner en valor el trabajo que estas personas voluntarias hacen y que su experiencia sea un elemento tractor que anime a más gente a implicarse", ha subrayado Jorge Ruiz.

A lo largo de la mañana, en la Feria de Asociaciones se celebran una mesa redonda sobre el voluntariado como fuente de desarrollo para la persona, un café con espacio de networking y cuatro talleres formativos: 'Comunicación en el voluntariado', 'Competencias y habilidades clave del voluntariado', 'Voluntariado corporativo" y "Aprendizaje-servicio en centros educativos'.

"Las temáticas de estos talleres demuestran nuestra apuesta por un voluntariado de continuidad que ayuda a desarrollar a la persona -también a la juventud para su inserción laboral y a quien trabaja para su promoción-, y por la sensibilización desde el ámbito educativo, colaborando con la Escuela de Voluntariado del sistema educativo riojano", ha expresado el presidente de la FRVS.

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

Este viernes Mañana, Día Internacional del Voluntariado (5 de diciembre), la FRVS celebrará el acto central de la I Semana del Voluntariado en La Capilla (C/ Marqués de Murrieta, 76, Logroño). A las 11,30 horas, tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria de la FRVS; y a las 13,00 horas, un acto institucional en el que se leerá un manifiesto y se entregará al Gobierno de La Rioja el borrador del anteproyecto de modificación de la Ley de Voluntariado.

"Nuestro deseo es que entre en el Parlamento en 2026 y que se apruebe en esta legislatura. El cambio principal que planteamos es plasmar la transversalidad del voluntariado y la diversidad de ámbitos que hoy conviven -social, educativo, deportivo, corporativo, tecnológico-. Queremos romper la etiqueta de que el voluntariado es solo ayuda a la vulnerabilidad; el voluntariado es social, sí, pero social igual a sociedad, no a vulnerabilidad. Queremos reflejar la diversidad de las acciones solidarias para impulsar la participación", ha destacado Jorge Ruiz.

La I Semana del Voluntariado, desarrollada con el apoyo del Gobierno de La Rioja y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, se cerrará mañana por la noche con la iluminación en color azul del Puente de Piedra, el Cubo del Revellín y la Fuente Murrieta.