La Feria del Vehículo de Ocasión de Logroño terminará el sábado a las 20,00 horas

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de Automoción (ARIAUTO) y la Federación de Empresas de La Rioja (FER) informan de que la Feria del Vehículo de Ocasión, que se celebra en el entorno del Palacio de los Deportes de Logroño, finalizará el sábado, 3 de octubre, a las 20,00 horas.

Esta decisión se ha adoptado por motivos de seguridad ciudadana, ante la coincidencia de cuatro eventos deportivos en la ciudad.

ARIAUTO, la FER y los concesionarios participantes lamentan las molestias que este cambio pueda ocasionar y agradecen la comprensión de los visitantes y clientes.