Los feriantes se podrán instalar en Logroño de 1 a 15 de junio por San Bernabé y de 14 a 29 de septiembre por San Mateo

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LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno, ha aprobado la concesión de uso de los terrenos del recinto ferial de Las Norias a la Asociación de Industriales Feriantes de La Rioja para la instalación de diferentes atracciones.

De este modo, se podrán instalar del 1 al 15 de junio (en funcionamiento en San Bernabé, del 5 al 14 de junio) y del 14 al 29 de septiembre (activas en San Mateo del 19 al 28 de septiembre).

Por su parte, la asociación deberá constituir en cada uno de los dos períodos una garantía por importe de 12.000 euros para responder ante el estado de este espacio público durante el período de concesión.

La superficie total que ocuparán las atracciones será de 13.772 metros cuadrados y la destinada a las caravanas utilizadas como vivienda será de 4.079 metros cuadrados.

La asociación se encargará de la adjudicación individualizada de los terrenos a los industriales feriantes, que deberán presentar un seguro de responsabilidad civil, un certificado de homologación de cada atracción y otro referente a la revisión anual de sus instalaciones.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de autorizaciones para la ocupación de espacios en la vía pública para venta ambulante durante las próximas fiestas de San Bernabé y San Mateo en el espacio comprendido entre el recinto ferial y el Complejo Deportivo Municipal Las Norias.

El ámbito de aplicación se circunscribe exclusivamente a las asociaciones de vendedores ambulantes, debidamente acreditadas mediante certificado emitido por el presidente o secretario de estas, al que acompañará el del registro público correspondiente.

El plazo para la presentación de solicitudes para las fiestas de San Bernabé será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación; mientras que para las fiestas de San Mateo será entre el 1 y el 15 de julio, ambos inclusive.

Las asociaciones deberán presentar las solicitudes telemáticamente, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Logroño disponible en www.logrono.es, por ser personas jurídicas y estar obligados según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y subsanados, en su caso, los defectos advertidos en la solicitud, en el plazo que se señale, se procederá al reparto de los puestos entre las asociaciones interesadas por riguroso orden de entrada.