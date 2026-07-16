FeSMC UGT, ante el incremento agresiones vigilantes de seguridad: "Pediremos responsabilidad penal a quien corresponda"

Archivo - Trabajadores de la seguridad privada - UGT - Archivo

Exigen más protección jurídica, personal y de medios de protección ante una situación "insostenible": "Cada día hay casos" LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más protección jurídica, personal y medios de protección son algunas de las reivindicaciones del sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT ante el incremento de las agresiones que se están produciendo a los vigilantes en nuestro país. Todo ante una situación "que va a peor" y ante la cual aseguran: "Pediremos responsabilidad penal a quien se la tengamos que pedir, empresa, administración o cliente".

El responsable estatal del sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT, Diego Giráldez, junto al secretario del sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT La Rioja, Fernando Vega, han hecho estas declaraciones al presentar la campaña '#NoMásAgresiones' con el fin de "visibilizar" la situación que vive el sector. "No podemos ser el saco de boxeo de las frustraciones de nadie", han indicado.

"TODOS LOS DÍAS HAY UNA AGRESIÓN EN ESPAÑA"

Fernando Vega exige así "soluciones ante las agresiones y una respuesta firme tanto de las empresas y de las administraciones". Desde UGT "entendemos que hay que decir basta ya porque, aunque no tengamos estadísticas, la progresión de las agresiones es muy elevada. Todos los días, en casi cualquier ámbito -fábrica, centros de salud, comerciales- hay una agresión. Nosotros proporcionamos seguridad pero para ello necesitamos que se nos proteja también a nosotros".

En La Rioja hay alrededor de 700 vigilantes de seguridad "y no podemos normalizar que se nos agreda. No puede ser que un día sí y otro también se cometan agresiones y que nos digan que no es responsabilidad de nadie".

Por su parte, Giráldez ha destacado que en España la cifra de agentes de seguridad privada asciende a unas 80.000 personas. "Queremos que puedan trabajar con más seguridad de la que actualmente disponen. La seguridad privada actúa por Ley como complementaria a la pública en pleno contacto con la ciudadanía y en muchas ocasiones mermado de las facultades de autoprotección necesarias".

"PRIORIZAR EL PRECIO MÁS BAJO"

Considera que esto ocurre por la contratación pública de este país "que prioriza el precio más bajo", entre otros factores. "Un número importante de empresas del país ve la seguridad privada como un único y absoluto negocio, dejando en tierra de nadie a sus profesionales".

Exige también que la seguridad privada sea reconocida como una profesión, no como un empleo y que sea también una profesión de riesgo. "Queremos también que los trabajadores de este sector tengan una mayor garantía jurídica".

SEGUIRÁN LAS MOVILIZACIONES

Por todo ello, afirma, seguiremos movilizándonos en las calles y no descartan otro tipo de medidas si no mejora la situación. "Queremos que nuestros trabajadores hagan su trabajo en las mejores condiciones posible, la seguridad privada no puede ser un bajo precio para la administración y un negocio para las empresas", ha finalizado.