FeSP-UGT La Rioja lamenta que "el Ayuntamiento de Logroño se niega a hacer los test de COVID-19 a la Policía Local"

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de FeSP-UGT del Ayuntamiento de Logroño ha insistido este miércoles "en la necesidad de realizar test de diagnóstico del COVID-19 a la Policía Local de Logroño, tras solicitarlo reiteradamente y no observar que el Ayuntamiento adopte esta prevención".

UGT cree "indispensable complementar con medidas sanitarias las medidas organizativas adoptadas en la unidad de Policía a través de un plan de contingencia, mediante el cual se ha reorganizado el servicio para minimizar el riesgo de contagio entre los agentes".

Considera que "el test de diagnóstico del COVID-19 es básico para asegurar que los agentes que inician la jornada semanal de trabajo lo hacen sin estar infectados, ya que si no es así, el servicio semanal completo está expuesto a ser infectado por los propios compañeros y compañeras".

"Si el trabajo policial en sí conlleva un riesgo añadido de contagio por la exposición continua al virus, es irresponsable no tratar de evitar el contagio internamente, pudiendo hacerlo con un sencillo test que, en caso de resultar positivo, evitaría que un agente infectado iniciase la semana laboral y con ello contagiara al resto de la plantilla", añade.

Para el sindicato, "no puede ser, además, que los propios agentes sean quienes contagien a la población, al no ser conscientes de estar infectados y no haber provisto la Administración las herramientas para evitarlo".

El Ayuntamiento de Logroño "puede y debe proveer test de diagnóstico, tal y como están haciendo otros ayuntamientos de España, para garantizar el mínimo contagio entre policías, evitar el contagio a la ciudadanía y asegurar el servicio policial durante el máximo tiempo posible y con el mayor número de efectivos en la ciudad de Logroño".

"Es poco serio e irresponsable que la concejala de Alcaldía, Igualdad y Convivencia, Eva María Tobías, responsable de la Policía Local de Logroño, se refiera a la petición de UGT sobre este respecto, indicando "la posibilidad individual de pedir el test a través del médico de cabecera", dice UGT.

La Policía Local de Logroño "no necesita hoy cartas de felicitación y agradecimiento llenas de palabras vacías por parte de la concejala, la Policía Local de Logroño necesita asegurarse de que cada agente toma el servicio sin el virus, y esto es lo que UGT exige a sus responsables".

FeSP-UGT "quiere agradecer una vez más el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso que el colectivo de Policía Local de Logroño está mostrando durante este tiempo".