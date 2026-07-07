El Festival '¡CORT...En!-Ciudad de Calahorra' recibe 749 cortometrajes en su vigesimoséptima edición - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de cortometrajes '¡Cort...en!-Ciudad de Calahorra' ha cerrado el plazo de recepción de obras con un total de 749 cortometrajes presentados. Una cifra que confirma el interés y el prestigio que sigue despertando este certamen entre cineastas de diferentes procedencias.

"Agradecemos la participación de todos los directores y productoras que han confiado una vez más en este festival, consolidado como una cita de referencia para la promoción y difusión del cortometraje", ha destacado el concejal de Juventud, Iván Jiménez, que también ha querido dar las gracias a todos los miembros del jurado que participan en las diferentes fases del certamen.

El comité de selección ya ha visionado todos los trabajos presentados y ha seleccionado los 24 cortometrajes que formarán parte de la sección oficial del festival. Se proyectarán del 3 al 6 de agosto en la 1ª Travesía de Paletillas a partir de las 22,00 horas.

Un mes de agosto más, este rincón de Calahorra se convertirá en una sala de cine bajo las estrellas para disfrutar del mejor cine en pequeño formato.

Cada noche se visionarán cuatro cortometrajes de diferentes géneros.

El nombre de los ganadores no se desvelará hasta el 18 de septiembre, durante la gala de entrega de premios y clausura del XXVII Festival de cortometrajes '¡Cort...en!-Ciudad de Calahorra', que tendrá lugar en el teatro Ideal.

El festival concede 6 premios, de los cuales el Ayuntamiento de Calahorra otorga 5: el del Jurado, dotado con 2.000 euros, y el del Público, por valor de 800 euros. También entrega las distinciones de mejor actuación femenina y masculina y mejor actuación femenina y masculina menor de 30 años con 400 euros cada categoría.

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) premia al mejor director menor de 30 años con 800 euros. El Ayuntamiento de Calahorra organiza esta cita cinematográfica con la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud y la participación del jurado.