El Festival Lírico Lucrecia Arana celebra San Valentín con 'Ánima in Canto'

LOGROÑO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Lírico Lucrecia Arana continúa su sexta edición con una propuesta especialmente concebida para el Día de San Valentín: 'Ánima in Canto. Canciones italianas de amor y nostalgia', un recital que tendrá lugar este sábado, 14 de febrero, a las 20,45 horas, en la Ermita de la Plaza de Santo Domingo de la Calzada, con acceso gratuito hasta completar aforo.

En una fecha marcada por la celebración del amor, el festival propone un recorrido por la canción italiana de la mano de Francesco Paolo Tosti, uno de los grandes referentes del género. Su música, enmarcada en el romanticismo, aborda emociones como el amor, la pérdida y la nostalgia a través de melodías de gran lirismo y expresividad.

El recital estará protagonizado por el tenor Antón Armendariz Díaz, cuyo repertorio abarca canción española, barroca y romántica, oratorio, ópera y zarzuela. Como intérprete ha participado en títulos como 'Die Zauberflöte' o 'Attila', y ha ofrecido recitales en España y en Estados Unidos.

En Nueva York ha desarrollado además una intensa labor como director de escena con producciones como 'L'elisir d'amore' o 'La traviata', presentadas en espacios como el Bay Street Theater. En La Rioja debutó como director dentro de la compañía RiojaLírica, donde ha estado al frente de montajes como 'Don Giovanni' o 'El barberillo de Lavapiés'. Asimismo, dirige el propio Festival Lírico Lucrecia Arana, consolidado como el único festival lírico del norte de España.

Al piano estará el músico riojano Germán Barrio, formado en el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja y titulado superior en Salamanca y Zaragoza. Habitual colaborador en proyectos sinfónicos, de cámara y teatro musical, ha participado en producciones escénicas y conciertos en destacados auditorios españoles. Su experiencia como pianista repertorista aporta solidez y equilibrio a un programa centrado en la canción romántica italiana.

Además de poner en valor el talento riojano, el concierto refuerza uno de los ejes del Festival Lírico Lucrecia Arana: la reivindicación de espacios patrimoniales de la comunidad como escenarios vivos para la música. La Ermita de la Plaza de Santo Domingo de la Calzada, por su carácter histórico y su ambiente íntimo, crea una atmósfera perfecta para este repertorio y favorece una mayor cercanía entre intérpretes y público.