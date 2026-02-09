El Festival Lírico Lucrecia Arana profundiza en el patrimonio musical riojano con 'Músicos riojanos en la historia'

LOGROÑO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El periodista y divulgador histórico, Marcelino Izquierdo, ofrecerá este martes, 10 de febrero, a las 19,00 horas, la charla 'Músicos riojanos en la historia', dentro de la programación del Festival Lírico Lucrecia Arana. La cita tendrá lugar en la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo (c/ Pdte. Leopoldo Calvo Sotelo, 19, Logroño), con entrada gratuita.

La conferencia será impartida por el periodista, escritor y divulgador histórico Marcelino Izquierdo, una de las voces más autorizadas en el ámbito de la historia y la cultura riojanas. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, Izquierdo ha desarrollado una amplia trayectoria profesional en Diario La Rioja y ha colaborado con medios nacionales como El País, ABC o La Vanguardia.

Es autor de más de una veintena de libros, entre novelas, ensayos y obras ilustradas, algunos de ellos reconocidos con premios como el Ateneo Riojano o el Premio Mundial Gourmand. Su labor divulgativa ha sido distinguida, entre otros reconocimientos, con la insignia de San Bernabé concedida por el Ayuntamiento de Logroño.

La charla propone un recorrido por los principales compositores e intérpretes que ha dado La Rioja entre los siglos XV y XX, desde Johannes Cornago hasta Carmen Medrano. A lo largo de la conferencia se abordarán figuras como García Fajer, Pedro Albéniz, Santiago Lope, la familia Brocarte o Manuel Sanz de Terroba, poniendo en valor un legado musical que forma parte esencial de la identidad cultural de la región.

Reconocido como el único festival lírico del norte de España, el Festival Lucrecia Arana consolida en su sexta edición una programación que apuesta por la excelencia artística y la dimensión pedagógica.

El programa completo puede consultarse en semanalirica.com. Las entradas para los conciertos del Círculo Logroñés pueden adquirirse en las librerías Santos Ochoa y una hora antes del inicio en el propio recinto.