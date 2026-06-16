La Fiesta de la Música "toma" Logroño y Santo Domingo este sábado y domingo con ocho conciertos en escenarios insólitos - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de la Música "tomará" este sábado y domingo Logroño y Santo Domingo con un total de ocho conciertos que se celebrarán en un plazo de 24 horas en escenarios callejeros e incluso "insólitos". Todo, a cargo de la Escuela de Música Piccolo y Saxo, con el apoyo de Fundación Caja Rioja.

La representante de la Fundación, Estela Etayo; la directora de Píccolo y Saxo, Irene García; y el profesor del centro David Ortega han dado cuenta este lunes de las actividades previstas para la jornada, que se celebra en la capital riojana desde 2002, y que, a partir del año pasado, se ha trasladado también a localidades riojanas -el año pasado, Cañas-.

Como ha señalado Etayo, "presentamos la fiesta de la música que se celebra este fin de semana de la mano de la Escuela de Música Piccolo y Saxo, que son los que trajeron a Logroño esta fiesta de la música, desde el año 2002, en colaboración con Fundación Caja Rioja".

Ha explicado que "este año la fiesta se adelanta el sábado día 20 y por segundo año consecutivo sale de Logroño, se va a Santo Domingo de la Calzada", resaltando que esa misma noche tendrá lugar el concierto especial de la Fiesta de la Música, que aprovechará también para "conmemorar además los 25 años de la Casa de los Periodistas".

Por su parte, García ha apuntado que "va a ser una jornada en 24 horas, muy intensiva, en la que va a haber 8 conciertos". Así, ha detallado que, si bien el gran día de la música es el 21, "empezamos desde la noche del 20, aprovechando que es fin de semana".

Y ha reseñado, en este sentido, que "viendo el éxito que hubo el año pasado al trasladarnos hasta Cañas, vamos a repetir este formato llevando la fiesta no solo por rincones de Logroño, sino también por La Rioja". Será, en esta ocasión, con una actuacón del Coro Joven en el Convento de San Francisco en Santo Domingo de la Calzada".

La directora de Píccolo y Saxo ha subrayado también el concierto en la Casa de los Periodistas, a partir de las 23 horas, con la participación -como novedad- del Coro Joven "con un formato que queríamos probar, con cuatro o cinco de las chicas de la formación desde los balcones", con un repertorio "diferente".

Igualmente, ha destacado del mismo modo la acutación del grupo Brassas Band "que precisamente fueron la primera agrupación en actuar desde la Casa de los Periodistas cuando abrió, así que creemos que lo propio es que vuelvan a hacerlo en su 25 aniversario".

Ya para el día 21, Irene García ha recalcado que "vamos a utilizar hasta cuatro instalaciones de Concéntrico" repartidas por todo Logroño. En concreto, a las 11 horas, Dixie Brassas estará en Gran Vía con San Antón; a las 12, Orquesta de Cuerda actuará en el 'Circo' de Marqués de San Nicolás.

A las 13 horas, será el turno del folclore con Trío del Pozo, en 'La serrana de San Bernabé', en la calle Portales; y, ya por la tarde, a las 19,30 horas, la Chimenea de la Tabacalera, donde se situará 'Telo', acogerá a Dúo Canto y Piano.

La jornada se completará con el concierto de 'The Supreme', a las 13,30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja en Gran Vía; para cerrar con la actuación de Piccolo Big Band y Bandaluse Big Band frnete a la fachada del Teatro Bretón. Un concierto éste que contendrá un homenaje a 'Colo' del Café Bretón, ante el próximo traspaso del emblemático establecimiento.

"SACAR LA MÚSICA A LA CALLE".

Como ha señalado Irene García, la Fiesta de la Música nació en Francia, en los años 80, con la idea de "democratizar la música en cualquier espacio, hacer que rincones que no son habituales dentro de una ciudad se conviertan en escenarios insólitos y que participen tanto músicos profesionales como amateur".

"Se trata -ha añadido- de hacer que la ciudad se vuelque con la música, de estar rodeado de este magnífico arte que se puede disfrutar de diferentes maneras, no hay que disfrutarlo solo siendo profesional, sino que puedes hacer música aprendiendo desde los 3 años hasta los 90, que tenemos alumnado también de esas edades, y hacer que la ciudad esté viva a través de la música, tan importante para nosotros".

Como ha rematado David Ortega, "la filosofía es sacar la música a la calle, que los músicos tanto profesionales como amateurs, toda la gente que le gusta hacer música, la saque de las salas de conciertos, de las escuelas o conservatorios y la lleve a la calle para disfrutar".