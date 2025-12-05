Figuras humanas y paisajes del Alto Jubera se funden en la exposición 'El cuerpo orográfico'

La Biblioteca Rafael Azcona acoge la muestra en la Sala de Exposiciones - BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

LOGROÑO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Rafael Azcona acoge la exposición 'El cuerpo orográfico', del artista riojano Asier Biota Robres, que podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2026, y con la que el autor funde la figura humana con el paisaje del Alto Jubera.

La muestra ha sido presentada hoy por la directora de la Biblioteca Rafael Azcona, Esther Felipe, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto al propio autor, que ha invitado a conocer unas obras en las que, ha dicho, el espectador encuentra su forma de "trabajar los volúmenes y las formas, con las líneas curvas, colores muy saturados y un juego de nieblas, de mares, de atmósferas que crean un equilibrio".

La exposición "hay que verla". "La pintura es un lenguaje y a mí me gusta mucho que el espectador, o la espectadora, pueda contemplar los cuadros sin muchos condicionantes sin que yo tenga que verbalizar la pintura y que funcione como un propio lenguaje", ha indicado.

"A mí me gusta siempre decir que si tú me preguntas qué quiero decir con esto, pues yo te diría, pues píntame tu pregunta", ha relatado.

Sí ha explicado que trabaja la figura a través, o bien de fotografías suyas propias o de ilustraciones. "Yo trabajo el desnudo y algunas de las pinturas están inspiradas en la aldea donde yo vivo", ha señalado.

En concreto, lleva cinco años viviendo en San Martín de Jubera, que es una de las aldeas de Jubera, "una de las zonas más despobladas de España y del mundo, que nos llaman la Patagonia española".

La Biblioteca Rafael Azcona ofrecerá visitas guiadas para grupos, centros educativos y asociaciones culturales, previa cita llamando al 941 24 58 11 en horario de atención al público. Estas visitas se realizarán de martes a viernes, de 10:00 a 13:30 horas.

La exposición también puede visitarse de manera individual y sin cita previa de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.