La Filmoteca Rafael Azcona dedica el mes de mayo a la música y a Europa, y homenajea a 'El Padrino' de Coppola

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Rafael Azcona inicia esta tarde, con la proyección de la cinta 'Don Giovanni', una programación cinematográfica del mes de mayo que se mueve entre la celebración de la música y de Europa aprovechando las respectivas efemérides, y que concluirá con otro homenaje de altura como es el que se brindará a la cinta 'El Padrino', una de las cintas de culto por excelencia de la historia del cine, y que celebra el 50 aniversario de su estreno (24 de marzo de 1972).

Las celebraciones del Día de Europa y del Día Europeo de la Ópera, arte europeo por excelencia, vertebran una programación heterogénea de procedencia y de amplio contenido musical. La conmemoración de este arte se traduce en la proyección de tres clásicos que unen ópera y cine: la citada 'Don Giovanni', de Joseph Losey (1979) y basada en la popular obra de Mozart, abre hoy un ciclo que se completa el próximo martes día 10 con la sueca 'Trollflöjten (La flauta mágica)', uno de los grandes clásicos de Bergman; y el miércoles día 18, 'The Tales of Hoffmann', un clásico del cine británico de los años 50.

Fuera de la ópera, pero vinculado igualmente a la música, el programa de la Filmoteca se da la mano con el ciclo de jazz Mayo Jazzea y propone para el martes día 17 la cinta 'Trance', una visita documental al corazón del flamenco de la mano de una de sus figuras clave contemporáneas, Jorge Pardo; y para el día 24 el clásico estadounidense de 1955 'The man with the Golden arm', dirigido por Otto Preminger y con Frank Sinatra como protagonista.

DÍA DE EUROPA

Además de la música, la Filmoteca conmemora el Día de Europa con otras dos proyecciones: la premiada cinta bosnia sobre la ocupación serbia de Srebrenica 'Quo Vadis, Aida?' para mañana miércoles día 4, y la alemana 'Great Freedom' para el día 11, donde se narra la historia carcelaria de un homosexual en la Alemania de la posguerra.

La programación de mayo se cerrará con dos citas muy especiales: el miércoles día 25 se proyectará una selección de cortometrajes para la igualdad de género ('Suc de Síndria', de Irene Moray; 'Silencios', de Jesús Méndez; 'La historia de todas nosotras', de Itxaso Díaz; 'Pipas', de Manuela Moreno; y 'Tótem Loba', de Verónica Echegui); y el martes día 31 será el turno de uno de los grandes clásicos de la historia: 'El Padrino', de Francis Ford Coppola, llegará a la Filmoteca en la conmemoración de su 50 aniversario y en una versión restaurada con motivo de la efeméride.

La Filmoteca ya mantiene a la venta las entradas en el portal entradas.com, a precios populares (2,5 euros, y 2 con carné joven); así como el horario recuperado ya desde el mes pasado, a partir de las 19:30 todas las proyecciones.