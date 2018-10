La Filmoteca Rafael Azcona estrena la temporada de otoño con el exitoso ciclo Bombones

Publicado 25/09/2018 13:22:55 CET

Proyectará 'El Resplandor', 'Un tranvía llamado Deseo' o 'Rebelde sin causa' también

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Rafael Azcona estrenará su nueva temporada de otoño con el exitoso ciclo Bombones. Además, la programación se completará con el estreno del ciclo Grandes clásicos de la Warner así como con la sección oficial del festival de cortometrajes Octubre Corto. Además, el día 24 la Filmoteca celebrará el cumpleaños de Rafael Azcona con la proyección de su película El vuelo de la paloma.

Las películas denominadas 'Bombones', se proyectarán los martes 9, 16, 23 y 30 de octubre. Se trata de películas de calidad, de directores destacados, con actores conocidos y de gran prestigio, normalmente con la comedia de trasfondo. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de Un beau soleil intérieur (Un sol interior) dirigida por Claire Denis y con Juliette Binoche de protagonista; Otez-moi d'un doute (Sácame de dudas) de Carine Tardieu; Transit (En tránsito) de Cristian Perzold y The death of Stalin (La muerte de Stalin) de Armando Iannucci.

Grandes ciclos incluirá cuatro películas que forman parte de la historia del cine: The shining (El resplandor) de Stanley Kubrick (miércoles, 3 de octubre); Rebel without a cause (Rebelde sin causa) de Nicholas Ray (miércoles, 10 de octubre); Who's afraid of Virginia Wolf? (¿Quién teme a Virginia Wolf?), de Mike Nichols (miércoles, 17 de octubre) y A streetcar named desire (Un tranvía llamado deseo), de Elia Kazan (miércoles, 30 de octubre).

Por su parte, la sección oficial del Octubre Corto, que aglutina las películas de la sección oficial a concurso de su última edición, tendrá lugar los días 18, 19, 25 y 26 de octubre.

Las películas se proyectarán en la Sala Gonzalo de Berceo ubicada en la C/. Calvo Sotelo, 11 de Logroño, a las 20,15 horas. El precio de las entradas es de 2,5 euros y se venderán en taquilla una hora antes del comienzo de la sesión. Una vez comenzada la sesión no se permitirá la entrada a la sala. Todas las películas se proyectarán en versión original y subtitulada al castellano si éste no es el idioma de la película.