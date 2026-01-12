La Filmoteca Rafael Azcona retoma su programación regular en enero con cine de autor

Archivo - Fotograma de 'El Verdugo' - NAGA FILMS / ZABRA FILMS - Archivo

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras el exitoso Festival Actual 2026 y la celebración del ciclo de Matinales de Cine, la Filmoteca Rafael Azcona retomará su programación regular el martes, 13 de enero, con una propuesta de seis películas que combina clásicos imprescindibles del cine español vinculados a la figura de Rafael Azcona -en el año en el que se conmemora el centenario de su nacimiento- y una cuidada selección de títulos recientes del circuito internacional de festivales.

Las proyecciones tendrán lugar los martes y miércoles, a las 19,30 horas, en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño. Esta etapa de la programación se abrirá con una nueva mirada al llamado Universo Azcona a través de 'El pisito', dirigida por Marco Ferreri, una de las grandes sátiras del cine español que retrata, con ironía amarga, las dificultades materiales y morales de la España de los años cincuenta a partir de la historia de una joven pareja atrapada por la precariedad y la falta de vivienda.

La programación continuará el miércoles, 14 de enero, con cine contemporáneo procedente de los principales festivales internacionales.

En este marco se inscribe 'Urchin', ópera prima como director del actor Harris Dickinson, que narra el proceso de caída y reconstrucción personal de un hombre sin hogar en las calles de Londres. La película obtuvo en el Festival de Cannes el premio a la Mejor Interpretación Masculina y el galardón FIPRESCI.

El martes, 20 de enero, la programación volverá a detenerse en la obra de Rafael Azcona con 'El verdugo', dirigida por Luis García Berlanga, una de las películas más influyentes del cine español, que combina humor negro y crítica social para reflexionar sobre la pena de muerte, la responsabilidad individual y la violencia institucional.

El mes seguirá avanzando con nuevas propuestas festivaleras como la que se ofrecerá el miércoles, 21 de enero, con 'The Thing with Feathers (Esa cosa con alas)', un inquietante drama psicológico protagonizado por Benedict Cumberbatch que aborda el duelo, la paternidad y el miedo a través de una puesta en escena cercana al terror psicológico, reconocido en el Festival de Sitges.

La obra de Azcona volverá a estar presente el martes, 27 de enero, con 'El jardín de las delicias', dirigida por Carlos Saura, una obra compleja y simbólica que explora la memoria, el poder económico y las tensiones familiares en la España del tardofranquismo.

La programación de enero se cerrará el miércoles, 28 de enero, con 'O último azul (El sendero azul)', producción brasileña galardonada con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín, que propone un viaje de resistencia y libertad protagonizado por una mujer de 77 años que se rebela contra un destino impuesto y decide emprender una última aventura por el Amazonas.

Todas las proyecciones tendrán lugar a las 19,30 horas en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño, con entradas a 2,5 euros (2 euros con carné joven). Una programación que vuelve a situar a la Filmoteca Rafael Azcona como un espacio de encuentro con el cine de autor, la memoria cinematográfica y las miradas más relevantes del cine contemporáneo.